“把细篾条弯成圈，固定接口处，搭建成一个球形……”重庆市铜梁区安居古城文庙的屋外阵阵夏日蝉鸣，屋内一群少年围着扎龙师傅，聚精会神地看着篾条在他手中慢慢变成一个龙珠。

暑假期间，拥有千年历史文化底蕴的安居古城成了青少年的非遗“课堂”。安居古城不仅有九宫十八庙等中国传统建筑群，还常年活跃着多个国家级、市级和区级非物质文化遗产项目的传承人，为青少年提供了众多可以深度参与非遗体验活动、学习非遗技艺、了解非遗知识的场所。

铜梁龙灯彩扎和龙舞是当地最具代表性的国家级非物质文化遗产。暑期，不少学生前来体验、学习手工扎制龙珠，并参与龙舞表演。在龙灯彩扎体验环节中，孩子们在市级非物质文化遗产龙灯彩扎工艺传承人周建的指导下，将长短不一的竹篾弯曲成圆，再通过精巧的布局连接，成为稳定的球形骨架，一颗龙珠便已具雏形。

近年来，铜梁深入挖掘非遗资源，组织各个非遗传习场所开展非遗研学系列活动，丰富孩子们的假期生活。不同于简单的参观活动，完整的“沉浸式”体验过程让孩子们在研学中近距离接触非遗，亲身感受传统文化的魅力，在实践中增进对中华传统文化的认知、认同。

除了龙灯龙舞，在安居古城后河街的“何代科书场”也会隔几天就迎来满满一屋子的中小学生。“巴岳山、黄桷垭，大人细娃儿一坝坝……”铜梁金钱板非遗传承人何代科给孩子们“摆”起了故事，幽默诙谐的表演令大家忍俊不禁。

单人表演、说唱并举的金钱板流传于巴蜀地区，该艺术表演形式被纳入国家级非物质文化遗产项目，也成为近两年研学新热点。“暑期研学活动的申请电话就没断过。这个月已经举办了10多场活动，每一场活动孩子们的反响都很热烈。”何代科说。

在每场非遗研学活动中，除表演外，何代科还会耐心地指导孩子们掌握金钱板的基础技艺方法。“别看金钱板就几块小竹片，要打击出各种声音可真不容易，非常有趣。”参加非遗研学活动的小学生银月恒说。

“体验式非遗研学帮助青少年提高认知水平，营造良好的非遗传承氛围。”铜梁团区委副书记秦睿说，结合当地非遗项目特点，全区还将通过丰富多彩的活动形式，让青少年学习更多的非遗知识和技艺，促进非遗保护传承和创新发展。

（记者李宏、张国圣 通讯员李慧敏）

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