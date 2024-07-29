杨 娟

暑假来临，不少家长早早给孩子报名托管班、研学营等，目的之一，就是“不想孩子天天泡在网上”。的确，互联网给我们带来生活便利的同时，也让一些家长揪心——孩子沉迷网络，不同程度地影响到学习成绩、身心健康和社交能力。

今年开始实施的《未成年人网络保护条例》对网络沉迷防治作出了相关规定，明确了网络平台在“防沉迷”方面的责任，要求网络平台“设置未成年人模式”。强力监管大幅降低了未成年人沉迷网络的比例，切实为孩子们健康成长保驾护航。不过，也有一些家长表示，孩子主动启用“未成年人模式”的比例并不高，甚至有家长并不知道平台有“未成年人模式”。

有效“防沉迷”，首先需弄清孩子网络沉迷的客观原因和主观原因。

身处信息社会，当代未成年人是互联网原住民，日常生活和学习不可能完全脱离电子产品。研究显示，未成年时期，人类大脑组织中负责理智和情绪控制的前额叶皮层尚未发育成熟，这决定了孩子比成人更难克服电子产品诱惑。与此同时，一些网络平台也会出于商业目标，设计让孩子使用时间更长的产品。凡此种种，都是网络沉迷的客观因素。

一个人健康快乐地成长，既需要通过食物补给来实现生理健康，也需要补充“心理营养”来达到心理健康。当缺乏“心理营养”时，就容易出现沉迷。这是网络沉迷的主观原因。

从教育学和心理学角度看，孩子健康快乐地成长，主要需要5种“心理营养”：成就感、归属感、价值感、意义感和掌控感。

家长和老师可以观察孩子从网络中主要想获得什么——如果沉迷社交软件，说明缺乏归属感，需要给孩子更多陪伴；如果沉迷网络购物，可能是缺乏价值感，需要和孩子一起探索兴趣爱好，树立正确价值观念，培养人生志向；如果沉迷网络小说，可能是缺乏意义感，需要通过增加旅行和户外运动等方式，给孩子更多现实世界的切身体验；如果沉迷电子游戏，则可能是缺乏成就感或掌控感。研究发现，成绩中等偏下的孩子更容易沉迷游戏，他们期待得到认同、不希望总被管着，渴望“掌控自己”，因此向虚拟世界求助。

准确分析孩子网络沉迷的原因，便可以有的放矢，引导孩子合理使用网络，防止沉迷。

在网络设备管理方面，家长应做到“三定”，即定性、定量、定位。家长应首先和孩子商量好电子产品的用途，比如查资料、联系同学或是休闲娱乐等。其次，规定每天使用时间。最后，还应让孩子知晓什么时候可以用、什么时候不可以用。比如，假期中白天不用、晚上和父母在一起时不用等。

值得注意的是，当家长发现孩子有沉迷网络的倾向时，一定要注意沟通方式和方法。只有真正尊重孩子、理解孩子，才能取得好的效果。“防沉迷”，限制使用固然重要，但最终还要靠正面引导和心灵教育，帮助孩子探索健康向上的兴趣爱好，给予孩子更多决策权和自主权，培养孩子的“自我管理”意识。这才是“防沉迷”的治本之策。

（作者为北京师范大学首都教育经济研究基地教授、学业规划研究中心主任）

(责编：李依环、李昉)