“直播间的家人们，给‘沙葱格格’点点关注！咱们的沙葱酱只剩最后一百瓶啦，大家动动手指，我们把纯正的草原风味送到您家门口！”在内蒙古自治区包头市公益助农直播间里，返乡创业的80后乌吉莫既是特色农产品推介官，也是九原区乡土人才培育中心培养出的优秀青年农牧民代表。

种沙葱、卖沙葱、腌沙葱……自称“沙葱格格”的乌吉莫不仅利用在乡土人才培育中心学到的新技术在自家10亩沙地搞特色种植，还通过九原区开展的电商技能培训，以直播带货的方式让草原的味道飘向上海、山东等地。好味道打开了新市场，全年沙葱酱订单络绎不绝，年收入可达到25万元左右。

乡村全面振兴，人才是关键。九原区聚焦乡村人才振兴目标，出台了《规范化建设镇级“乡土人才培育中心”工作方案》，在全区4个苏木镇规范化建设乡土人才培育中心。同时，紧紧围绕“党管人才”，九原区委组织部对4个苏木镇域内45周岁以下的优秀高校毕业生、复员退伍军人以及致富带头人等进行了全面的摸底调查，全面掌握在外企业家、创业能手、专技能手、经管能手、种植能手等信息，将123名先进代表纳入优秀青年农牧民信息库，并分为种植养殖、能工巧匠、经营管理、现代农技4类，由所属苏木镇的乡土人才培育中心进行分类培养管理。

“这两年在区里、镇里好政策的支持鼓励下，越来越多的年轻人选择回到村里发展。”九原区哈林格尔村委会主任冯魁谈起镇里精心打造的乡土人才培育中心时感慨颇深，“我们还吸纳一些优秀青年农牧民进入村级后备干部队伍，让大家都看看，回到村里也能实现发展，村里的舞台一样广阔！”

（刘怡敏、白雪）

(责编：李依环、李昉)