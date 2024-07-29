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第十一届香港大学生军事夏令营圆满结业

2024年07月29日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社香港7月28日电  第十一届香港大学生军事夏令营28日在中国人民解放军驻香港部队新围军营结业。120余名香港大学生以严整的军容、昂扬的风貌展示了训练成果。

本届军事夏令营，大学生们接受了军事体育训练、单个军人队列动作、激光模拟对抗和地图使用等多项军事课目训练，参加了爱国主义和国防教育讲座，参观了驻香港部队展览中心“梦起东方——中国梦·强军梦·香江卫士”主题展览，观看了主题文艺演出，观摩体验了武器装备，度过了短暂而又充实的军营时光。

中央政府驻港联络办、香港特区政府纪律部队、香港青少年军总会和驻香港部队有关领导，以及香港高校和其他青少年团体有关代表出席结业典礼。各方代表致辞后，嘉宾为学生代表颁发结业证书并合影留念。

中国人民解放军进驻香港27年来，在履行好防务职责的同时，始终注重与香港社会各界加强沟通和交流，面向香港大学生开展形式多样的爱国主义和国防教育，举办香港大学生军事夏令营、军事体验营，组织驻军官兵与香港大学生互访联谊，邀请香港大学生参观驻香港部队展览中心，开展“强国强军的青年担当”“青年学子走进军营话发展”等座谈交流活动，激发大学生们服务香港、报效国家的热情动力。

(责编：李依环、李昉)

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