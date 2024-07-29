原标题：南航人工智能学院独立运行

近日，未来人工智能技术发展论坛暨南京航空航天大学（以下简称“南航”）人工智能学院独立运行启动大会召开。

南航党委书记甄良表示，人工智能学院独立运行能更好地发展新质生产力、助力高水平科技自立自强。学校将依托在航空航天民航领域的独特优势，聚焦人工智能基础理论研究、关键技术突破及行业应用创新，进一步推动产学研深度融合，培养更多高水平创新人才，形成更多标志性创新成果，为人工智能技术与产业高质量发展提供坚实的人才支撑和智力支持。

工业和信息化部科技司副司长刘伯超表示，希望南航以人工智能学院独立运行为契机，在人工智能领域全方位布局，为“人工智能+”添翼赋能。聚焦基础理论、原创算法和产业生态等重点方向，高起点、高标准、高水平推进人工智能相关领域高质量发展。发挥特色优势，不断促进人工智能与航空航天民航领域相关学科的交叉融合，构建具备鲜明特色和显著优势的学科体系，推动人工智能技术在国家重大需求中的现实应用。同时，加快推进人工智能领域的科学技术创新，不断推动产学研用深度融合。

江苏省工业和信息化厅党组成员、副厅长池宇表示，南航是国内较早设立人工智能相关学科的高校，在机器学习、模式识别等领域开展了长期深入的研究。希望南航人工智能学院持续加强对人工智能领域前沿技术和高质量发展的探索研究，加大对相关领域专业化人才和复合型人才的培养力度，为我国的人工智能发展和新型工业化建设作出更大的贡献。

南航校长姜斌表示，南航人工智能学院将坚持创新驱动发展战略，聚焦前沿技术发展，不断加强在基础研究和交叉领域的探索创新，着力培养更多具有系统性思维、全局化视野、复合竞争力的拔尖创新人才，力争产出更多高质量研究成果，实现更多关键核心技术突破，为我国人工智能发展提供有力支撑和强劲动能。

（记者金凤）

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