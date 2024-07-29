原标题：发挥学科优势 科创能力跃升

中国工程院院士、合肥工业大学教授杨善林和学生们讨论实验中存在的问题。合肥工业大学供图

在微创手术中替代辅助医生扶持腹腔镜，手术过程中自主调整腔镜拍摄范围，确保主刀医生获得清晰稳定的手术视野……在近日举行的IEEE国际机器人与自动化会议上，合肥工业大学（以下简称“合工大”）科研团队自主研发的人机协同腹腔镜扶持机器人系统吸引了国内外众多学者的目光。

“这是学校坚持‘四个面向’、聚焦国家战略需求、推动科技创新能力持续跃升的又一项新成果。”日前，合工大校长郑磊告诉记者。

郑磊介绍，早在2017年，合工大贯彻落实创新驱动发展战略，致力于提高科学技术贡献度。学校以国家重大需求为导向，凝练科研方向，积极解决重大基础共性问题和重大工程技术难题，推动跨学科、多领域的前沿基础研究和应用基础研究，提升高水平科研能力。同时，合工大积极推动教育、科技、人才协同融合发展，加强基础研究和应用基础研究，推动产学研深度融合，努力培养更多科技领军人才和创新团队。

合工大充分发挥传统学科优势，不断优化学科布局，推动学科交叉融合，同时持续加强人工智能、先进制造、新材料等新学科新领域新方向建设，提高关键领域创新能力。

随着科研能力的持续提升，合工大取得一系列突破性进展和标志性成果。合工大新增了包括首批教育部哲学社会科学实验室在内的37个国家级、省部级科研平台，在多个重大项目中取得突破性进展。2023年，合工大发明专利授权量首次突破千件，成为安徽省首个破千的高校。此外，学校的科研成果还广泛应用于“天问一号”、嫦娥五号、神舟飞船、长征火箭、国产大飞机及高速铁路等国家重大工程项目中。

“作为教育部直属的‘双一流’建设高校，合工大始终秉持工业报国的初心与使命，努力为国家工业现代化作出贡献。”郑磊表示。

（记者 洪敬谱 通讯员 周 慧）

(责编：郝孟佳、李昉)