近日，第三届“逐梦星辰”科技主题教育活动在青海省海西州冷湖镇启动。此次活动由中国教育学会与北京市八一学校共同主办，吸引了来自全国各地的17所航天特色学校的师生，以及航天领域的顶尖专家和教育界的精英人士齐聚一堂，共同开启了一场为期六天的航天科技探索之旅。

活动之初，中国科学院国家空间科学中心研究员、中国航天科普大使周炳红老师的主题讲座《飞向更远的太空》正式开启逐梦课堂，生动的科普内容犹如一颗启明星，点亮了孩子们心中的航天梦，带领他们穿越时空，领略了航天事业的辉煌成就与未来展望，激发了青少年对浩瀚宇宙无尽的向往与探索欲望。

在活动筹备阶段，孩子们在冷湖实验室老师的辅导下，通过五天的线上课程，不仅深入学习了火箭的工作原理与制作流程，还发挥创意设计出了各具特色的火箭模型。抵达冷湖后，在逐梦工坊环节，同学们将理论知识付诸实践，亲手组装并发射了自己的第一枚火箭。随后，在24小时的紧张挑战中，孩子们团结协作，再次极限创作，成功打造出新的火箭作品。

活动的尾声，同学们在火星地貌还进行了《火星救援》徒步探险，并前往了亚洲最大的天文观测基地——冷湖天文观测基地参观学习。在天文学家的讲解下，他们更加深入地了解了宇宙的奥秘与星空的美丽。参与活动的各校科技教师们也在静谧的星空下分享交流各地区科技教育工作经验，共同探讨创新人才培养的新模式。

北京市八一学校校长沈军表示，已经成功举办三届的“逐梦”系列活动，其目的在于搭建一个交流共享及资源辐射平台，共同探索科学教育和创新人才的培养的实践经验。2021年的“逐梦火星”、2023年的“逐梦苍穹”以及2024年的“逐梦星辰”等活动均取得了圆满成功。通过举办全国性的科技教育活动，使更多的青少年了解并热爱航天科技，同时激发他们的探索精神和创新能力。本次活动得到了教育部门、科研院所及航天部门的大力支持，实践出了多种资源支持下的学校科学教育新模式。

(责编：李昉、熊旭)