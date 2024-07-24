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怀揣教育热忱扎根基层

——北师大学子入职大凉山越西中学背后的故事

2024年07月24日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：怀揣教育热忱扎根基层

操场上，跑步的孩子们将目光转向缓缓驶进学校的大巴车，向里面的人们挥手。他们知道，大巴车里的人就是今年秋季即将来学校任教的老师。

隔着车窗，年轻的大学生们有些害羞，但更多的是自信。

日前，即将在四川省凉山州越西中学任教的“志远计划”师范生来到越西中学开展岗前交流活动。

2020年，北京师范大学首设“志远计划”，面向当时尚未摘帽的52个国家级贫困县所在省份定向培养高素质师资。今年，这一批师范生中有10名优秀毕业生选择入职越西中学。

一下子来了10位北师大学子，在越西县教育体育和科技局党组书记、局长严亮看来，这如同渴盼已久的甘露。“更高兴的是，北京师范大学‘强师工程服务站’落户越西，将助力越西教育事业高质量发展。”

和这10位毕业生一样，还有一批志愿从教的“志远计划”毕业生，即将奔赴基础教育一线任教。记者看到了这样一组数据：12名学生签约云南澜沧拉祜族自治县第一中学、11名学生签约广西都安瑶族自治县高级中学、9名学生签约甘肃通渭县第一中学、6名学生签约贵州紫云县民族中学……

当然，有人会产生疑问：在基层，他们会习惯吗？遇到现实问题，他们将如何面对？他们在那里能留得下吗？

高校：

培养一批、输送一批、提升一批

6月28日，在北京师范大学2024年“志远计划”毕业生出征仪式上，北京师范大学党委书记程建平向“志远计划”毕业生代表授予出征旗，期许“志远青年”能在祖国需要的地方为教育作贡献。

远方，有渴望知识的孩子，有等待启迪的心灵；基层的工作，是辛苦的，也是充满意义的。

作为一名从县中毕业的学子，北师大“志远计划”师范生王佳深知欠发达地区教育发展困境：优质生源流失、教师队伍建设亟待加强。同时也深刻感受到县域中学对优秀教育人才的迫切需求。

“正如牺牲在脱贫攻坚一线的黄文秀师姐所言，很多人从农村走出去就不想再回来了，但总是要有人回来的，我就是要回来的人。”王佳把这句话烙在心底，也落实到行动中。

在岗前交流活动中，包括王佳在内的北师大“志远计划”师范生来到职后导师的课堂听课，与越西中学学生交流，了解高中课堂、思考课堂教学、走进学生群体。

包括“优师计划（志远计划）”“启航计划”“教师能力提升计划”“基础教育质量监测和诊断计划”“‘四有’好老师奖励计划”“师范教育协同提质计划”六个计划在内的“强师工程”是北京师范大学工作的重中之重，面向中西部欠发达地区，重点聚焦832个脱贫县。

“‘强师工程’以‘培养一批、输送一批、提升一批’为总体思路，形成一套从师范生招生、培养、输送到教师职后支持、教育监测诊断的全流程、闭环式、系统性的组合拳。”北京师范大学“强师工程”办公室主任隋璐璐介绍。

隋璐璐告诉记者，对于履约的“优师计划（志远计划）”毕业生，学校自筹经费给予每人10万元的奖励金。依托“强师工程服务站”，成立青年教师成长工作室，定期组织从教校友及当地教师的职后培训，定期组织当地校友开展经验交流等活动。

让教育之光照亮更多孩子的未来，让教育之梦在大凉山的土地上绽放光彩。在这条共同探索振兴乡村教育的实践路径上，有母校、有老师守护在每一位学生身后，是支持，也是支撑。

政府：

研讨优质师范生如何留得下、干得好

生源流失，是越西现在的教育困境。“生源流失对高中教育有很大的影响，现在我们也在采取相应的措施，加大师资队伍的建设，新增教师编制，新建中学、加大学校投入。”越西县人民政府副县长曲木尔足坦言。

“从去年开始，我们就在研讨如何把优质的师范生留下来，并且在工作中干得好。”四川省凉山州委教育工委专职副书记马泽郎告诉记者。

2021年，基于北师大的探索，教育部等九部门启动实施“优师计划”，教育部直属师范大学与地方师范院校采取定向方式，每年为832个脱贫县和中西部陆地边境县定向培养师范生，从源头上改善中西部欠发达地区中小学教师队伍质量。“我们准备近期下发一个文件，是凉山州关于加强国家‘优师计划’师范生培养基地的10条措施，包括入职即入编、工资福利待遇有保障、‘一对一’帮带培养、住房保障、医疗保障、配偶就业和子女入学保障、州内旅游出行保障等方面。”马泽郎介绍。

四川省凉山州人民政府副州长成武毅表示，未来，凉山州地方政府会继续注重教师队伍建设，重视教师人才发展，为各位教师的成长配备优质条件，搭建良好平台，提供多元机会。

作为“强师工程服务站”越西站站长，严亮用“服务员”“联络员”“宣传员”来形容自己的工作。“定期组织召开座谈会，充分听取教师的意见建议，有效解决教师工作、生活中的困难和问题，使教师舒心工作、潜心育人、安心生活。”

毕业生：

用所学所识扎根基层

北师大“志远计划”师范生文晓文刚入学时内心是迷茫的，她忧虑自己内向的性格是否能在讲台上站稳，是否能胜任教学任务。

但大二在山西省武乡县武乡中学参与支教实践，让她第一次真切地体会到了做一名教师的意义和成就感。“真心换真心，两周时间，师生情谊已然建立。临走之前学生们联名写信给我，他们用真挚的笔触表达了对我的喜爱和对我教学能力的认可。”

文晓文不再畏惧站上讲台，不再害怕与学生交流，坚定了毕业后扎根基层的决心。“比起越西中学需要我，我更需要越西中学，它将是我未来发展和教育实践的平台。”

“如何让学生更好地成长，对于刚入职的老师来说还需要不断探索和学习。因此，我们要放低姿态，以一颗求知好学之心，向身边的所有教师请教。”黄晓是北京师范大学2018届公费师范生。他放弃大城市工作的机会，到四川省布拖中学任教，已在大凉山工作6年。

黄晓的另一个身份是“强师工程服务站”校友站长，他以自己的经历告诉学弟学妹，“要提高自己的主动性，与学生打成一片，通过自身的努力，做负责任的教育”。

“因为‘志远计划’，我能够怀揣教育热忱到理想学府求学；因为学校、书院的殷切关怀，我能够自信且阳光地成长；因为走进832个脱贫县参与教育实践，我不断坚定了自己的从教信念。”王佳说。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、李依环)

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