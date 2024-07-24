本报石家庄电 （记者史自强）河北省近日印发《河北省加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024－2026年）》，提出将利用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，提升数字人才自主创新能力，激发数字人才创新创业活力，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应，着力培养造就一支规模壮大、素质优良、结构优化、分布合理的高水平数字人才队伍，更好支撑河北数字经济高质量发展。

据了解，河北将实施数字技术工程师培育项目。围绕智能制造、大数据、区块链、集成电路、人工智能、数据安全等数字领域新职业遴选一批数字技术工程师培育项目培训机构，用3年左右时间实现各市、雄安新区培训机构全覆盖。

在此基础上，河北将实施数字技能提升行动。全面推行工学一体化技能人才培养模式，深化校企合作，推进产教融合，支持行业企业、职业院校（含技工院校，下同）、职业培训机构、公共实训基地等，加强创新性、实用型数字技能人才培养培训。落实“新八级工”职业技能等级制度，依托龙头企业、职业院校、行业协会、社会培训评价组织等开展数字职业技能等级认定。

同时，河北实施数字人才国际交流活动。加大对数字人才倾斜力度，引进一批海外高层次数字人才，支持一批留学回国数字人才创新创业，组织一批海外高层次数字人才回国服务，并为留学人员回国工作、创业提供咨询、推介和科技成果提供评价、开发、转让等服务。依托现有资源，加强河北省留学人员创业园建设，用3年左右时间实现各市、雄安新区全覆盖。推进引才引智工作，每年遴选数字领域人才参加河北省优秀专家出国培训交流，探索与共建“一带一路”国家数字人才国际交流，培养一批具有国际视野的骨干人才。

河北还将实施数字人才赋能产业发展行动。紧贴企业发展需求开设订单、订制、定向培训班，培养一批既懂产业技术又懂数字技术的复合型人才，不断提升从业人员数字素养和专业水平，助力产业数字化转型和高质量发展。

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