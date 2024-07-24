王 威

徐翌茹在授课中。

受访者供图

中山大学外国语学院教授、博士生导师徐翌茹曾在法国学习生活8年，回国后在中山大学从事法语教学工作。在这座岁月留痕的百年名校，一片片红砖绿瓦背后的动人故事，陪伴徐翌茹走过了数个春秋。

“坐在第一排的中国学生”

徐翌茹本科就读于大连外国语大学，2008年大学毕业后，她进入东北一所高校教法语。作为刚毕业的青年教师，面对台下与自己年龄相差无几的学生，徐翌茹禁不住忐忑。在教学过程中，她意识到自己在相关知识方面还有欠缺，由此产生了前往法国深造的想法。

在里昂，徐翌茹在这座法国东南部的美丽城市又当起了学生，她在里昂二大攻读语言学专业。踏上陌生的土地，有兴奋也有彷徨，现实生活中的法语和书本上学到的毕竟不完全一样，法国的文化习俗和生活习惯也与国内大相径庭。

让她没想到的是，自己入学报到第一天就遇到了“插曲”。“法国大学没有辅导员、没有班主任，开学前也没有通知报到地点，我根本不知道该去哪里报到。好不容易打听到学生注册的地点后，又被工作人员告知因为没有买保险所以不能注册。”离家万里，徐翌茹在那一刻感到了无助和孤独。

后来，每当新学期开始的时候，徐翌茹都会尽可能地向来自中国的新同学提供帮助，提前告诉他们注册流程与所需材料，让新生不再经历自己曾体验过的曲折。

语言学课程大多生涩难懂，很多专有名词甚至连字典里都查不到。刚开始上课的时候，徐翌茹感到了很大的压力，为了能尽快融入法国课堂，她想了许多办法。

每次上课，徐翌茹都争取第一个赶到教室，带着录音笔坐在第一排，将老师的授课录下来，下课后再做听写。一堂90分钟的课，需要七八个小时才能全部听写完毕。她把周末和假期基本都用在了课后复习上。

凭着这份努力，徐翌茹逐渐不再需要录音笔也能听懂老师的授课内容了。有些留学生开始向她借笔记，后来连法国同学都来借，因为徐翌茹记得更清晰、内容更全面。慢慢地，班里同学都记住了那个“坐在第一排的中国学生”。

留法学人不忘初心使命

研究生二年级后，徐翌茹通过层层选拔，成为里昂二大法语国际语言中心的一名教师，开始了在法国的教学生涯。

作为在法国教外国学生说法语的中国人，徐翌茹心里难免紧张，这让她在备课时更加认真仔细。时间久了，徐翌茹的课堂变得很受欢迎，不仅中国学生喜欢她的课，也有来自日本、韩国、西班牙、意大利等国的留学生认准了“徐老师”来选课。

闲暇之余，徐翌茹最常去的地方是位于富维耶山上的里昂中法大学旧址。她说，每当遇到中国留学生，她一定会带学生们去中法大学旧址看看，向他们讲述中法交流的历史和前辈们的故事，鼓励学生将留法学人的初心使命一代代传承下去，在法国讲好中国故事，传播中国文化。

在法国获得博士学位后，徐翌茹决定回国任教。里昂与广州是友好城市，中山大学的前身——国立广东大学又曾参与筹备里昂中法大学，这样的深厚渊源让她对广州有了更深的了解和亲近感。回国后，徐翌茹入职中山大学，成了一名法语教师。

一走上讲台，徐翌茹整个人就充满活力。她说，中国学生刚开始学习法语时，常会被动词变位、阴阳性搭配、单复数搭配等搞得晕头转向，作为老师要帮助学生克服“小语种很难”的心理，培养学习兴趣很重要。

为了培养学生，她每周都会和学生见面、开组会，甚至在法国访学时也从不间断。

近几年，徐翌茹指导了国家级大学生创新创业项目两项，省级1项，校级5项。如今，中山大学与里昂大学长期合作，签署两校校级框架合作协议，开展学生交换、联合培养、教师交流等项目，联合培养法语硕士研究生及法语专业本科生。

翻译是沟通不同语言和文化之间的桥梁。徐翌茹曾多次在法国高校、机构等参观访问中山大学时承担译者工作，有着丰富的翻译经验。

“译者似乎总看起来很从容，其实这背后是十年如一日地下苦功夫。”在徐翌茹看来，译者就像一部“百科全书”，需要学习各领域的专业知识、专业名词，做好日常积累，才能保证良好的临场发挥，不出差错。

徐翌茹认为，做好翻译工作的第一步，是自己要理解“吃透”。翻译不仅考验外语水平，更考验母语水平，首先要理解透中文想表达的含义，再思考如何翻译成目标语。翻译工作是在两种文化、两种语言间游走，找到它们的对应之处，“这是一个‘经验加思考’的过程。”

展示中国特色大国风采

去年4月7日，在对中国进行国事访问期间，法国总统马克龙来到中山大学参观访问，其间，徐翌茹担任随行翻译。

在马克龙总统参观访问途中，徐翌茹为他介绍了马丁堂、惺亭、荣光堂等标志性建筑，以及中山大学的发展历史和校园新貌。

在此之前，徐翌茹做了非常充分的准备。她梳理了广州与法国的交流与合作资料，把马克龙总统自就职以来能找到的演讲资料都仔仔细细听了一遍，反复揣摩他的演讲风格与表达习惯，仔细研究他的外交风格，甚至如何握手、打招呼都认真研究过。同时，法方经过的所有地点的安排与布置，都要既符合法国文化、国际惯例，也要展示中国特色、大国风采。那段时间，她认真准备着每个细节，每天只睡两三个小时。

“翻译任务顺利完成，我也长舒了一口气，一切辛苦都是值得的。我们展示了中国当代青年的精神风貌，让世界看到了今天的中国，看到广州，看到了一个高速发展的国际化大都市。”徐翌茹说。

近年来，人文交流在中法交流中的位置越来越突出，这更能促进彼此间的理解与认同。在徐翌茹看来，中法文化交流经过长期积淀，历久弥新。近年来的交流呈现出多元化特点，更广泛影响文学、艺术等诸多方面，从而产生出更多灵感与火花。

“比如，里昂灯光节是一个国际性的灯光节，在欧洲具有很大的影响力，这个灯光节常常加入许多中国元素。2018年是广州与里昂缔结国际友好城市关系30周年，广州国际灯光节专门将灯光作品《雨打芭蕉》送展法国，让更多法国市民领略岭南风韵，我觉得这便是一场十分有趣的文化交流。”徐翌茹说。她同时表示，在中法各领域间的交流中，留学归国人员可以发挥重要作用，她也会继续用法语讲好中国故事，记录与讲述更多温暖的友谊故事。

(责编：李依环、郝孟佳)