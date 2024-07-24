人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中山大学外国语学院教授徐翌茹：

翻译为桥，用法语讲好中国故事（千行百业看海归）

王 威
2024年07月24日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

徐翌茹在授课中。
受访者供图

中山大学外国语学院教授、博士生导师徐翌茹曾在法国学习生活8年，回国后在中山大学从事法语教学工作。在这座岁月留痕的百年名校，一片片红砖绿瓦背后的动人故事，陪伴徐翌茹走过了数个春秋。

“坐在第一排的中国学生”

徐翌茹本科就读于大连外国语大学，2008年大学毕业后，她进入东北一所高校教法语。作为刚毕业的青年教师，面对台下与自己年龄相差无几的学生，徐翌茹禁不住忐忑。在教学过程中，她意识到自己在相关知识方面还有欠缺，由此产生了前往法国深造的想法。

在里昂，徐翌茹在这座法国东南部的美丽城市又当起了学生，她在里昂二大攻读语言学专业。踏上陌生的土地，有兴奋也有彷徨，现实生活中的法语和书本上学到的毕竟不完全一样，法国的文化习俗和生活习惯也与国内大相径庭。

让她没想到的是，自己入学报到第一天就遇到了“插曲”。“法国大学没有辅导员、没有班主任，开学前也没有通知报到地点，我根本不知道该去哪里报到。好不容易打听到学生注册的地点后，又被工作人员告知因为没有买保险所以不能注册。”离家万里，徐翌茹在那一刻感到了无助和孤独。

后来，每当新学期开始的时候，徐翌茹都会尽可能地向来自中国的新同学提供帮助，提前告诉他们注册流程与所需材料，让新生不再经历自己曾体验过的曲折。

语言学课程大多生涩难懂，很多专有名词甚至连字典里都查不到。刚开始上课的时候，徐翌茹感到了很大的压力，为了能尽快融入法国课堂，她想了许多办法。

每次上课，徐翌茹都争取第一个赶到教室，带着录音笔坐在第一排，将老师的授课录下来，下课后再做听写。一堂90分钟的课，需要七八个小时才能全部听写完毕。她把周末和假期基本都用在了课后复习上。

凭着这份努力，徐翌茹逐渐不再需要录音笔也能听懂老师的授课内容了。有些留学生开始向她借笔记，后来连法国同学都来借，因为徐翌茹记得更清晰、内容更全面。慢慢地，班里同学都记住了那个“坐在第一排的中国学生”。

留法学人不忘初心使命

研究生二年级后，徐翌茹通过层层选拔，成为里昂二大法语国际语言中心的一名教师，开始了在法国的教学生涯。

作为在法国教外国学生说法语的中国人，徐翌茹心里难免紧张，这让她在备课时更加认真仔细。时间久了，徐翌茹的课堂变得很受欢迎，不仅中国学生喜欢她的课，也有来自日本、韩国、西班牙、意大利等国的留学生认准了“徐老师”来选课。

闲暇之余，徐翌茹最常去的地方是位于富维耶山上的里昂中法大学旧址。她说，每当遇到中国留学生，她一定会带学生们去中法大学旧址看看，向他们讲述中法交流的历史和前辈们的故事，鼓励学生将留法学人的初心使命一代代传承下去，在法国讲好中国故事，传播中国文化。

在法国获得博士学位后，徐翌茹决定回国任教。里昂与广州是友好城市，中山大学的前身——国立广东大学又曾参与筹备里昂中法大学，这样的深厚渊源让她对广州有了更深的了解和亲近感。回国后，徐翌茹入职中山大学，成了一名法语教师。

一走上讲台，徐翌茹整个人就充满活力。她说，中国学生刚开始学习法语时，常会被动词变位、阴阳性搭配、单复数搭配等搞得晕头转向，作为老师要帮助学生克服“小语种很难”的心理，培养学习兴趣很重要。

为了培养学生，她每周都会和学生见面、开组会，甚至在法国访学时也从不间断。

近几年，徐翌茹指导了国家级大学生创新创业项目两项，省级1项，校级5项。如今，中山大学与里昂大学长期合作，签署两校校级框架合作协议，开展学生交换、联合培养、教师交流等项目，联合培养法语硕士研究生及法语专业本科生。

翻译是沟通不同语言和文化之间的桥梁。徐翌茹曾多次在法国高校、机构等参观访问中山大学时承担译者工作，有着丰富的翻译经验。

“译者似乎总看起来很从容，其实这背后是十年如一日地下苦功夫。”在徐翌茹看来，译者就像一部“百科全书”，需要学习各领域的专业知识、专业名词，做好日常积累，才能保证良好的临场发挥，不出差错。

徐翌茹认为，做好翻译工作的第一步，是自己要理解“吃透”。翻译不仅考验外语水平，更考验母语水平，首先要理解透中文想表达的含义，再思考如何翻译成目标语。翻译工作是在两种文化、两种语言间游走，找到它们的对应之处，“这是一个‘经验加思考’的过程。”

展示中国特色大国风采

去年4月7日，在对中国进行国事访问期间，法国总统马克龙来到中山大学参观访问，其间，徐翌茹担任随行翻译。

在马克龙总统参观访问途中，徐翌茹为他介绍了马丁堂、惺亭、荣光堂等标志性建筑，以及中山大学的发展历史和校园新貌。

在此之前，徐翌茹做了非常充分的准备。她梳理了广州与法国的交流与合作资料，把马克龙总统自就职以来能找到的演讲资料都仔仔细细听了一遍，反复揣摩他的演讲风格与表达习惯，仔细研究他的外交风格，甚至如何握手、打招呼都认真研究过。同时，法方经过的所有地点的安排与布置，都要既符合法国文化、国际惯例，也要展示中国特色、大国风采。那段时间，她认真准备着每个细节，每天只睡两三个小时。

“翻译任务顺利完成，我也长舒了一口气，一切辛苦都是值得的。我们展示了中国当代青年的精神风貌，让世界看到了今天的中国，看到广州，看到了一个高速发展的国际化大都市。”徐翌茹说。

近年来，人文交流在中法交流中的位置越来越突出，这更能促进彼此间的理解与认同。在徐翌茹看来，中法文化交流经过长期积淀，历久弥新。近年来的交流呈现出多元化特点，更广泛影响文学、艺术等诸多方面，从而产生出更多灵感与火花。

“比如，里昂灯光节是一个国际性的灯光节，在欧洲具有很大的影响力，这个灯光节常常加入许多中国元素。2018年是广州与里昂缔结国际友好城市关系30周年，广州国际灯光节专门将灯光作品《雨打芭蕉》送展法国，让更多法国市民领略岭南风韵，我觉得这便是一场十分有趣的文化交流。”徐翌茹说。她同时表示，在中法各领域间的交流中，留学归国人员可以发挥重要作用，她也会继续用法语讲好中国故事，记录与讲述更多温暖的友谊故事。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部