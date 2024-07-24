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“因为”的“为”的读音（杜老师语文信箱）

2024年07月24日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

近日听到有人把“因为”的“为”读成二声wéi，这种读法是否妥当？谢谢。

河南读者  杨女士 

 

杨女士：

口语中时常有人把“因为”的“为”读成二声wéi，这种读法是不规范的，应读四声wèi。

“因为”一词常表“原因”，其中的“为”也是表“原因”的，而表“原因”的“为”要读四声wèi。例如：

（1）他们都为（wèi）这件事而高兴。（“为”表原因）

（2）别为（wèi）一点儿小事生气，对身体不好。（“为”表原因）

（3）老王这么做是为（wèi）帮助小刘尽快熟悉情况。（“为”表原因或者目的）

“为”读二声wéi时，不表示原因，常表示以下几种意思：

1.做。例如：

（1）事在人为（wéi）嘛，只要持之以恒，必有收获。

（2）他是一位见义勇为（wéi）的好青年。

2.充当。例如：

（1）在这个问题上，能者为（wéi）师，咱们都得向他学习。

（2）这家汽车公司聘老李为（wéi）法律顾问。

3.成为。例如：

（1）部队化整为（wéi）零突出了重围。

（2）根雕是一门化腐朽为（wéi）神奇的艺术。

4.是。例如：

（1）言为（wéi）心声，这一席话表达出他内心的想法。

（2）一斗为（wéi）十升。

5.被。常用于“为（wéi）……所”格式，有书面语色彩。例如：

（1）看问题要看本质，不要为（wéi）表面现象所迷惑。

（2）这样做会为（wéi）人所笑。

从上面的例子可以看出，“因为”的“为”表“原因”，读四声wèi。“为”读二声wéi时，不表示“原因”。因此，“因为”的“为”宜读四声wèi，不宜读二声wéi。

《语言文字报》原主编杜永道

(责编：李依环、郝孟佳)

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