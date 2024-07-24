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英国化学家、北京化工大学特聘教授戴伟——

中国孩子喜爱的“化学魔法师”（环球热点）

本报记者 刘 歌
2024年07月24日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为戴伟正在进行化学科普活动。
受访者供图

戴伟，是一位生活在北京的英国化学家。他是孩子们眼中的“化学魔法师”、学生们喜爱的“网红洋教授”。来华28年，他先后走过中国30个省份、300多座城市，为数十万中小学生义务科普。接受本报采访时，他刚从甘肃回到北京：“这次我在甘肃做了4场科普活动，参与活动的有大学生、中学生，还有小学生，大家都非常喜欢。”

为之着迷——

“一个是化学，一个是中国”

66岁的戴伟，出生于英国伯明翰，在牛津大学获得博士学位，英文名叫大卫·埃文斯。“我一生中热爱的有两个：一个是化学，一个是中国。”戴伟说，每个孩子都有自己的兴趣，而我小时候，发现有两个“神秘”的事，就是化学和中国。

“我发现化学真有意思，大概11岁时在家里做化学实验，刚开始是在厨房，父母说太乱了，让我去花园的一个小棚子，我就在那做实验。”戴伟说。

那时，同样令戴伟着迷的是中国。“上世纪70年代初，英国几乎没有关于中国的新闻，我们对中国一点都不了解。1972 年，时任美国总统尼克松访华，带了很多记者，突然有了关于中国的新闻。我发现，有这么大的一个国家、这么多人，我却一点都不了解。对我来说，中国非常神秘。”戴伟说。听说通过中国驻英国大使馆可以读到《北京周报》，年少的戴伟便开始订阅。

“可以说，对化学和中国感兴趣都是因为我的好奇心驱使。”戴伟说，少年时代的好奇心，成为他后来决定到中国的“初心”。

“1987年，我盼望已久的一个学术会议在南京举办。我终于来到中国。”戴伟说，那是第25届国际配位化学会议，他作为受邀的300多名专家之一参会。这次中国之行，他去了苏州、杭州、上海，亲眼观察中国，实地了解中国。后来，他几乎每年都来中国几趟，开会访学、做学术报告、旅游。

“每次来中国，我都能感觉到，不论是在学校里，还是在社会上，中国总有很多新变化。这对我来说是千载难逢的机会。”戴伟说，见证了中国的快速发展，他决定到中国工作。

1996年，戴伟辞去英国的工作，来到北京化工大学开展合作研究，2002年起担任北京化工大学特聘教授。鉴于他在科研领域的辛勤付出和特殊贡献，2001年，戴伟获得“中国政府友谊奖”；2005年，获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。提到科研成果与荣誉，戴伟总是说，这不是他个人的成绩，是他和中方团队的同事们一起合作的成果。

投身科普——

“我肯定要选择偏远的地方”

在戴伟的实验室里，满是大大小小的化学器皿，还有一大摞获奖证书、奖章。实验室最醒目的墙上，挂着他和中国孩子们做科普的彩绘图画。画上的戴伟，身穿白大褂、戴着护目镜、手拿实验器材，被小朋友们簇拥在中间，脸上绽放着慈祥的笑容。

“孩子们喜欢叫我‘外爷爷’。”戴伟笑着说。近些年，戴伟将更多精力投入科普。戴伟介绍，他第一次做科普，是在北京郊区的一所打工子弟学校，慢慢地，他将科普活动的“半径”扩大。2023年，戴伟已在中国16个省份做了130场线下讲座，其中不乏一些偏远贫困地区。“如果同时接到两个去外地讲课的邀请，一个在大城市，一个在偏远县城，我肯定要选择偏远的地方。”戴伟说。

戴伟说，他做科普有两个目标，一是希望在孩子们心中埋下热爱化学的种子，点燃他们对化学的兴趣，培养未来的化学家；二是通过科普，培养孩子们的科学素养和判断真伪的能力。在实验中，学生能发现化学的奇妙。正因如此，他做科普不是照本宣科，而是将实验搬进展览馆、科技馆、博物馆。

红色的水柱、紫色的药水、黑色的粉末、透明的液体、瞬间升腾白色的烟雾……这些有如“阿拉丁神灯”一样充满魔力的景象，都是“外爷爷”为孩子们精选的简单实验。

绚丽的视觉效果让孩子们兴奋不已，伴随着孩子们的欢呼，他接着开讲“魔法”的秘密。这样讲的化学原理，孩子们一下就记住了。“怀疑”和“实验”是戴伟科普时常常提到的关键词，他告诉学生，要学会质疑、通过实验证明观点，这是科学精神的重要内涵。

化学不只在实验室中，也在生活中。2023年，戴伟在消防救援站演示与“火”相关的实验。通过实验，学生明白了燃烧是一个简单的化学反应，同时也学习如何在火灾中科学安全地自救。施展“化学魔法”前，戴伟不厌其烦地强调，一定要戴好护目镜。这也是“外爷爷”的科普。

中国那么大、学生那么多，怎么让更多学生学习有趣的化学知识？带着这样的思考，2018年，戴伟开始制作发布科普短视频。6年来，他的短视频账号“戴博士实验室”吸引了很多化学爱好者。“有的短视频有1000多万浏览量，线上视频帮助科普走进千家万户。”戴伟说。此外，他还尝试通过线上线下结合的方式鼓励学生亲自动手做实验。在一个科普项目中，他准备了500个实验包，寄给参与项目的中学生，他在线上演示，教孩子们做实验。“这样降低实验成本、操作简便，只要有一张桌子，就可以做实验。”他说。

促进交流——

“希望中欧民众增进了解和认识”

2020年1月，戴伟作为外国专家受邀参加中共中央、国务院春节团拜会。那次团拜会上，戴伟认识了很多外国老专家。“有一些外国老专家70多年前就来中国了，虽然他们年龄大了，现在都退休了，但是中国政府一直很重视他们。我相信，中国不会忘记老朋友。”戴伟说。

“我刚来中国的时候，有一些之前的英国同事问我，我在中国能干什么科研？几十年过去，中国在诸多科研领域取得全球领先的成绩。现在没人再这么问了。”戴伟笑着说，“在中国做科研有许多独特优势，比如，与我合作的中方课题组，既有化学专业的人才，也有化工专业背景的，这有利于将基础研究转化为实际应用。”

如今，当欧洲朋友来北京时，戴伟喜欢带他们去游圆明园，给他们讲法国作家雨果写的《致巴特勒上尉的信》，从中对比曾经西方对中国的误解和如今中国的巨大发展变化。戴伟的讲解触动了很多英国和法国的朋友。

“除了做科普，我还希望力所能及地帮助中国和欧洲民众增进对彼此历史的了解，更新对彼此发展现状的认识，为欧洲和中国文明交流搭建桥梁。”戴伟说。

（实习生陈诗梦对本文亦有贡献）

(责编：李依环、郝孟佳)

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