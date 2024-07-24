新华社南京7月23日电 （记者陆华东）由国务院台办和江苏省人民政府共同主办的第四届海峡两岸青年文化月23日在苏州开幕。文化月以“同心同行 青春力量”为主题，突出小型化交流、体验式互动，促进两岸青年共情共融。

开幕式前，中共中央台办、国务院台办主任宋涛到台湾青年学习就业创业专场推介会和两岸青年团体菁英会现场，与台湾青年交流。他表示，中共二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出的战略部署，将为两岸青年追梦、筑梦、圆梦提供更多的空间和机遇。实现民族伟大复兴需要青年，更成就青年。两岸青年要遵照习近平总书记为两岸青年指明的方向，察大势、担大义、顾大局、走正道，全力守护中华民族共同家园，为推进祖国和平统一进程增添新生力量；要坚定信心，把握机遇，积极参与两岸交流合作、融合发展，在大陆这片热土上大有作为；要互学互鉴、相依相伴、同心同行，奋力实现中华民族伟大复兴。

江苏省委副书记、省长许昆林等江苏各界人士，岛内各界人士和青年代表超1000人出席开幕式及主场活动。文化月将从7月下旬持续到9月初。期间，江苏各地将举办书画、体育、戏曲、动漫、市集等近40场系列活动，包括“悦‘动’两岸·共‘画’未来”首届海峡两岸（江苏）青年动画周、“我家的两岸故事”南京展、2024海峡两岸（常州）环太湖交流活动、“梅韵千秋·流芳两岸”海峡两岸（泰州）艺术文化周，及美妆、文创、摄影等行业交流，打造属于两岸青年的文化嘉年华，总计将有超2500名台湾青年参加。

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