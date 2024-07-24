原标题：安徽合肥：院士科普点燃青少年科技“星火”

7月18日，中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）的多功能报告厅座无虚席，由合肥市科协和合肥物质院联合主办的俞书宏院士科普报告会在这里举行。来自合肥物质院附属学校、合肥市安居苑小学等学校的300余名小学生参加报告会。

中国科学院院士、著名材料科学家俞书宏在会上作了题为《自然界中的科学之美》的报告，带领同学们共同领略自然界中的科技之美。

今年以来，合肥市科协发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，多次邀请院士专家为合肥青少年开展科普讲座，为助推合肥高质量发展注入科技动能。

在今年的合肥科技活动周期间，中国科学技术大学特邀中国科学院院士、量子信息学家郭光灿“坐镇”，为青少年们带来题为《引爆“第二次量子革命”的世纪争论》的讲座，回溯量子力学发展沿革，分享量子技术最新进展。

“院士与合肥市的青少年面对面交流已经成为常态。”合肥市科协党组书记朱涵对记者说。

朱涵介绍，2021年12月，合肥市科协联合中国科学技术大学地球和空间科学学院、中国科学技术大学教育基金联合会共同举办了高端科普论坛——九章论坛，以前沿科学内容为主题，积极整合在合肥的高校院所科教资源，邀请国内外知名科学家面向大众普及科学知识、弘扬科学精神、展示科技成果，着力推动科技资源科普化。

九章论坛至今已举办十讲，其中第三、五、六、七讲分别邀请了刘嘉麒、王赤、潘永信、林间等院士作科普专题报告。合肥市科协同时也动员学校和各类科普教育基地积极开展院士讲科普活动。

“合肥物质院每年都会举办3—4场院士科普讲座。”合肥物质院合肥现代科技馆馆长孙裴兰告诉记者。“虽然院士们工作都很忙，但是他们对科普工作都非常有热情。”朱涵说。

朱涵介绍，今年以来，合肥市科协已经组织开展了6场以上的院士科普活动，分别邀请俞书宏、陈小奇、蒋成保、郭光灿、项昌乐、刘文清等院士，为青少年带来科学盛宴。

“我觉得，院士参加科普活动很有必要。”7月18日，俞书宏在接受记者专访时说。

俞书宏介绍，中国科学院对所有院士有要求，鼓励大家深入基层，特别是中国科学院学部发起的“科学与中国”院士专家巡讲活动，每次都是选择集中去往一个省份，到达之后，院士们分批去一些中学开展科普讲座。

俞书宏认为，院士参加科普活动，可以有效弥补中小学阶段科学素养培养方面的不足，提高青少年的动手能力，激发他们的科学梦想。

在俞书宏看来，科学素养的培养是潜移默化的，应该在中小学甚至更早阶段，引导和培养孩子的科研兴趣，这就需多开展一些科普活动。

“院士科普活动，不仅普及了科学知识，更激发了青少年对科学的探索欲望，在他们心中种下科学的种子。”朱涵说。

邀请院士参与科普讲座，展示了合肥市在科普信息化建设方面的成果，满足了公众对科普的旺盛需求，提高了公民的科学素质。“接下来，我们将主动与相关院士建立联系，全力做好基础保障工作，开展更多的院士科普活动，点燃青少年的科技‘星火’，推动合肥科普事业蓬勃发展。”朱涵表示。

（记者 洪敬谱）

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