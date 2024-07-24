原标题：为国奉献一生 焊接之光永续

“工业发展需要啥，我们就去做啥。”中国工程院院士、焊接专家林尚扬生前接受记者采访时说。他一生致力于焊接技术，用一甲子的时间，开辟了焊接领域五大研究方向。他是我国水下焊接技术奠基人之一，双丝窄间隙埋弧焊技术创始人，焊接低成本自动化和机器人焊接应用推动者，大功率固体激光焊接技术先导者……

7月20日17时43分，这位老人离开了我们。但他潜心研发20余年的大型激光焊接装备至今仍发挥着重要作用，他的科研精神激励着后辈不畏艰难、勇毅前行。

林尚扬曾说，他人生里最重要的两个字就是“焊接”。即使在与病魔抗争的最后时刻，他依然挂念着2024年国际焊接学会的论文资料，想了解焊接领域最新发展情况。

林尚扬刚进入哈尔滨工业大学求学时，听老师说“焊接是个古老的工艺，目前还有很多问题没有解决”，原本想报考机械制造的他，转报焊接专业，从此与焊接结下不解之缘。

60年来，林尚扬每10年跨一个领域，从材料、工艺到设备逐一深入研究。正是得益于这样全面的科研经历，他对我国焊接行业发展过程中存在的突出问题及实现焊接强国的发展路径有着独到的见解。

林尚扬的科研“命题”一直围绕着国家重大课题展开。他认为，虽然国家重大课题往往是无经验可借鉴的“无人区”，能否完成并无把握，“但只要国家需要，就必须玩命地把它完成，要竭尽所能做到最好”。

20世纪70年代，根据国家开发海洋资源的需要，林尚扬将研究方向转入水下焊接技术领域。上海的冬天特别冷，他却要穿着上百斤的重潜装具，下到结冰的露天游泳池里做试验，往往一下水，手就会冻得没有知觉。在如此艰苦环境下，他带领课题组成功解决了水下焊接的3个关键技术难题，使水下焊接接头的质量达到规程要求。这项技术至今仍在使用。

林尚扬不懈求索地勇攀一个个创新高地。20世纪90年代初，他在国内率先提出了“焊接低成本自动化”概念，并主持完成了多项焊接自动化装备及生产线项目，推动了我国焊接机器人系统集成创新和焊接自动化发展。

在林尚扬组建的激光焊接研究室，一支优秀的中青年科研团队成长起来。这支青年团队主导制定的激光-电弧复合焊接国际标准，被全球多个国家采用。同时，他们建立了激光焊及激光-电弧复合焊国家标准体系，解决了大型起重机、时速600公里磁浮高铁、大型船舶等一批大国重器关键部件的焊接难题，并首次实现工业应用。

林尚扬特别重视技术创新和青年人才的培养。他将奖金和积蓄捐出，成立哈尔滨焊接研究所创新基金，激励青年人才进行科技创新。已过耄耋之年的他，还多次为青年科技工作者作专题报告。作为师者，林尚扬治学严谨，80多岁时还熬夜为学生批改论文和报告。

林尚扬始终站在工程技术的前沿，一生为解决实际问题、推动技术进步而不懈努力，为我国焊接事业的发展作出了不可磨灭的贡献。

（记者 朱 虹 李丽云）

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