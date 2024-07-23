采编业务述评摘录（2013年12月30日～2014年1月5日）

本周适逢跨年，各种领导人活动、工作总结、年终盘点等稿件占据了版面的大半江山，留给分社来稿的空间并不多。最大的亮点，应属“我这一年”和“人民满意的公务员”两块整版。

两块版每版8篇文章，均由分社记者供稿。一组写人，一组写事，主角不同，但共同点突出：篇幅不长、行文生动。

怎么把稿子写生动？

对于新闻记者来说，这是个永恒的话题。有个有趣的说法：“专家就是那种知道123种恋爱方法，却根本不认识任何女人的人，读者对专家是冷淡的，对鲜活的现场观察却很有兴趣。”

在很多时候，一篇稿件之于读者，传递信息的功能远不如把故事讲好听更能打动读者。从这个角度来说，此次见报的两组稿件，进行了有益的尝试。

抓住一点，不及其余。副县长、信访局长、基层民警、环卫局长……这些被评为“人民满意的公务员”的采访对象，每个人身上都有一串光荣事迹，若是有闻必录，大概写五六千字也打不住。怎样在千字内把故事讲好，让采访对象跃然纸上？

只有抓住这个人身上最打动人、最有特点的个性。这种个性，正是使他之所以成为他，而不是其他人，使他做出了这些事情而不是别的什么人做出这些事情的关键。

武汉公安局江岸区民警许奎的特点是什么？“八零神探，专破小案”。“自2004年9月参加公安工作以来，许奎一直扑在‘小案’上。”

文章讲了许奎破的两个“小案”，一是撬盗汽车牌照敲诈车主，涉案金额才2万余元；一是飞车抢包案，案子也很小。小案很小，非关国计民生；小案不小，因为每个人都可能深受其害。更深层的意义是：当下普遍的社会共识是“小案几乎破不了”，正如文中所言，虽然报了案，但被抢包的失主“对追回损失也没多大信心”。唯其如此，小案被破才更有意义，专破小案的民警才更为不易。

让故事和细节替你说话。宁夏西吉自来水公司经理高玉杰2013年的关键词是“水”（《苦盼二十年 喝上幸福水》）。“今年开春，国家投资建设的宁夏中南部引水西吉县城应急供水工程开工，50万西吉人民高兴啊！”

怎么个高兴法？“78公里的管线上征地补偿等工作，居然没遇到一点麻烦。”通水那天，“问询赶来的老百姓等在那里，舀一瓢，喝一口，眼泪就流出来了。”

一篇稿件，总该在读者掩卷后还能留下些印象，或是一句话、一个场景，或是一个故事。“舀一瓢，喝一口，眼泪流出来了”，读者记住了，脑海里能浮现出那个场景了，稿子就算成功了。

语言的力量。山东淄博八陡镇民政办主任吕绪兰获评“人民满意的公务员”（《搭连心桥 做铺路砖》），为何她能够当选？来看文中这段对话：

“大娘，是不是俺张叔的病又重了？”

“闺女，俺是来告诉你，你张叔的病好转了，能吃下饭了！”

记者并没有对这个故事发表任何评价，但“俺”、“病又重了”、“闺女”、“你张叔”的字眼，至少能让读者感受到以下三点内容：吕绪兰对群众有感情、她关心群众生活、群众对她也有感情。

两句话，三十几个字，能够传递如此丰富的信息量，这就是对话的力量。

真实才能接地气。无论是典型人物报道，还是回顾性报道，最怕写成成绩总结，通篇“感人至深”的事迹、金光闪闪的称号和数据，只闻高大上，不见人、不见事、不见情。

如何破？回归人物、事件本身，有啥说啥，别端着。

“老家只有两个乡村医生‘打游击’，谁也不准备长干。一来，大墩村偏僻，离县城17公里；二来，这是贫困县里的贫困村，村民看病舍不得花钱。”这是贫困渔村的真实情况（《成为公家人 倾情系乡亲》）；

“一开始拿起扫帚，心里很不是滋味，看垃圾箱的时候，都是偷偷躲在角落里。有人扔垃圾，我趁没人的时候才去捡。”这是大学生被分去当保洁员的真实心态（《躬身马路 呵护环卫》）；

“我看着一块一块像生了癞痢一样的山，怕得很：要是山砍光了，梯田里就没水了，我家山下三亩七分水田就毁了。”这是村民李政富主动报名当护林员的真实原因（《林茂水变清 美丽不是梦》）；

“咱农民没品牌意识，‘景迈’、‘芒景’等商标都被外人抢注了。”这是茶村发展茶产业的真实难题（《守护古茶树 创牌树标准》）。

有市井特质、有烟火气，而且深入人物内心、事件底层挖掘信息，读来让人觉得真实可信。

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

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