人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

写人也好，写事也好，生动就好

2024年07月23日13:48 | 来源：“人民网+”客户端
小字号

采编业务述评摘录（2013年12月30日～2014年1月5日）

本周适逢跨年，各种领导人活动、工作总结、年终盘点等稿件占据了版面的大半江山，留给分社来稿的空间并不多。最大的亮点，应属“我这一年”和“人民满意的公务员”两块整版。

两块版每版8篇文章，均由分社记者供稿。一组写人，一组写事，主角不同，但共同点突出：篇幅不长、行文生动。

怎么把稿子写生动？

对于新闻记者来说，这是个永恒的话题。有个有趣的说法：“专家就是那种知道123种恋爱方法，却根本不认识任何女人的人，读者对专家是冷淡的，对鲜活的现场观察却很有兴趣。”

在很多时候，一篇稿件之于读者，传递信息的功能远不如把故事讲好听更能打动读者。从这个角度来说，此次见报的两组稿件，进行了有益的尝试。

抓住一点，不及其余。副县长、信访局长、基层民警、环卫局长……这些被评为“人民满意的公务员”的采访对象，每个人身上都有一串光荣事迹，若是有闻必录，大概写五六千字也打不住。怎样在千字内把故事讲好，让采访对象跃然纸上？

只有抓住这个人身上最打动人、最有特点的个性。这种个性，正是使他之所以成为他，而不是其他人，使他做出了这些事情而不是别的什么人做出这些事情的关键。

武汉公安局江岸区民警许奎的特点是什么？“八零神探，专破小案”。“自2004年9月参加公安工作以来，许奎一直扑在‘小案’上。”

文章讲了许奎破的两个“小案”，一是撬盗汽车牌照敲诈车主，涉案金额才2万余元；一是飞车抢包案，案子也很小。小案很小，非关国计民生；小案不小，因为每个人都可能深受其害。更深层的意义是：当下普遍的社会共识是“小案几乎破不了”，正如文中所言，虽然报了案，但被抢包的失主“对追回损失也没多大信心”。唯其如此，小案被破才更有意义，专破小案的民警才更为不易。

让故事和细节替你说话。宁夏西吉自来水公司经理高玉杰2013年的关键词是“水”（《苦盼二十年 喝上幸福水》）。“今年开春，国家投资建设的宁夏中南部引水西吉县城应急供水工程开工，50万西吉人民高兴啊！”

怎么个高兴法？“78公里的管线上征地补偿等工作，居然没遇到一点麻烦。”通水那天，“问询赶来的老百姓等在那里，舀一瓢，喝一口，眼泪就流出来了。”

一篇稿件，总该在读者掩卷后还能留下些印象，或是一句话、一个场景，或是一个故事。“舀一瓢，喝一口，眼泪流出来了”，读者记住了，脑海里能浮现出那个场景了，稿子就算成功了。

语言的力量。山东淄博八陡镇民政办主任吕绪兰获评“人民满意的公务员”（《搭连心桥 做铺路砖》），为何她能够当选？来看文中这段对话：

“大娘，是不是俺张叔的病又重了？”

“闺女，俺是来告诉你，你张叔的病好转了，能吃下饭了！”

记者并没有对这个故事发表任何评价，但“俺”、“病又重了”、“闺女”、“你张叔”的字眼，至少能让读者感受到以下三点内容：吕绪兰对群众有感情、她关心群众生活、群众对她也有感情。

两句话，三十几个字，能够传递如此丰富的信息量，这就是对话的力量。

真实才能接地气。无论是典型人物报道，还是回顾性报道，最怕写成成绩总结，通篇“感人至深”的事迹、金光闪闪的称号和数据，只闻高大上，不见人、不见事、不见情。

如何破？回归人物、事件本身，有啥说啥，别端着。

“老家只有两个乡村医生‘打游击’，谁也不准备长干。一来，大墩村偏僻，离县城17公里；二来，这是贫困县里的贫困村，村民看病舍不得花钱。”这是贫困渔村的真实情况（《成为公家人 倾情系乡亲》）；

“一开始拿起扫帚，心里很不是滋味，看垃圾箱的时候，都是偷偷躲在角落里。有人扔垃圾，我趁没人的时候才去捡。”这是大学生被分去当保洁员的真实心态（《躬身马路 呵护环卫》）；

“我看着一块一块像生了癞痢一样的山，怕得很：要是山砍光了，梯田里就没水了，我家山下三亩七分水田就毁了。”这是村民李政富主动报名当护林员的真实原因（《林茂水变清 美丽不是梦》）；

“咱农民没品牌意识，‘景迈’、‘芒景’等商标都被外人抢注了。”这是茶村发展茶产业的真实难题（《守护古茶树 创牌树标准》）。

有市井特质、有烟火气，而且深入人物内心、事件底层挖掘信息，读来让人觉得真实可信。

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

(责编：耿聪、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部