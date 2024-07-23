活动现场。主办方供图

人民网北京7月23日电（记者陈琦）近日，传承·拓展·创新——推动新时代大中小学校一体化美育高质量发展主题研讨与案例展演活动在京举办。来自国内9个省市大中小学校一线教师、教研员等200余人，聚焦“中小学课堂合唱教学”主题开展深度交流。

中国教育学会音乐教育分会理事长蔡梦表示，教育部全面实施学校美育浸润行动，本次研讨正是落实该行动的务实之举。活动召集中俄著名合唱专家、学者，探索课堂合唱教学新模式，是促进基础音乐教育发展、提升学生艺术素养的关键举措，进一步推动了我国音乐教育的传承与创新，为培养具有国际视野和民族精神的音乐教育人才贡献力量。

首都师范大学音乐学院教授，博士生导师邵晓勇指挥排练了合唱作品《我仰望五星红旗》，让学员们通过演唱切身理解合唱作品结构、伴奏角色、声部织体，以及速度、力度、音律、音色和指挥等核心要素在合唱教学中的重要意义。

此次活动由中国教育学会音乐教育分会主办，首都师范大学教师教育中心、首都师范大学合唱艺术与文化研究中心和首都师范大学“双优云桥”美育研究中心承办。据悉，第二阶段的“中小学课堂合唱教学案例（成果）交流与展演” 将于今年10月在线上举办。

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