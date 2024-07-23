孙宏艳

近年来，研学越来越火热。暑假刚到，琳琅满目的研学信息令家长眼花缭乱。研学，是行走的课堂，集体验、实践、探究、旅行于一体，既有利于丰富视野、提升文化素养，又有利于增强实践能力、促进个性化发展，使中小学生在广阔的社会生活中培养综合能力。但是，面对五花八门的研学产品，家长和孩子到底应该怎么选、怎么做，才能让研学学有所获、研有所得？

研学并不是“说走就走的旅行”，家长更不能以为给孩子花了钱、报了名就“万事大吉”。要想增强孩子的获得感，使研学价值最大化，就要在研学中突出快乐性、探究性、体验性三种感受。

研学要深化快乐性。有些研学产品生怕学生学得不多，几乎把研学变成了户外的知识学习：研学开始前和过程中，孩子需要在博物馆里阅读很多文字材料、查看图片、背诵知识；研学结束后，孩子还要完成调查报告、做研学PPT……这样的研学不仅没有给孩子带来快乐，反而给他们加重了负担，致使孩子望而生畏。因此家长在选择研学产品时一定要以快乐为出发点，让孩子感到研学是“向快乐出发”。

研学要强化探究性。突出快乐性并不是忽略探索性，只有“游”没有“研”，就失去了研学的本质意义。学习更多知识，发挥主动性去探究问题，综合运用已有知识去探索解决问题的方法，是研学的主要目的。强化探究性不仅要根据预设的研究主题进行，而且要针对在旅行中孩子们提出的鲜活问题持续推进，这样才能让孩子们深入探究。研学的组织者要善于捕捉孩子们感兴趣的研究主题，鼓励孩子去探索，避免只学不研，或者研究流于形式。

研学要内化体验性。孩子在研学中会自然产生一些体验，但往往停留在感官体验上，属于走马观花、浮光掠影的浅表性体验，深度体验往往较为欠缺。因此，在设计和开展研学时，要注意把浅层次的体验引向深入，将深度体验内化为价值观、世界观等。例如，孩子在感受乡村生活、学习乡村文化后，还可以在探究的过程中体会辛勤劳动、乡村振兴的价值和意义，从而让体验更加深入。

好的研学产品，要把快乐性、探究性、体验性三要素有机融合在每个环节里。家长为孩子选择研学产品时要重点考察这三个要素，避免研学只游不学、只学不研、只研不游等误区。这样，孩子才不会浪费时间，家长也不会花冤枉钱。

研学项目的设置要以孩子为出发点。市场上各种研学产品五花八门，家长和孩子在选择时不要盲目追求价格高的研学产品，所选择的产品要与孩子的兴趣、年龄、需求相符合。家长不仅要考察研学机构的资质、师资、费用、安全性，更要充分尊重孩子的需求和兴趣，和孩子共同做出选择。家长要多听听孩子的想法，在研学课程、地点、路线的选择上让孩子多发表意见。所选择的研学项目，还要与家庭经济条件、孩子的时间安排等相匹配。研学并非时间越长越好、价格越贵越好、地点越远越好。只有符合孩子年龄特点、贴近孩子情感需要、满足孩子兴趣的项目，才是真正的好项目。例如，研学未必要选择欧洲十日游、豪华游等价格较高的项目，只要把握住快乐情绪、探究实践、深度体验这三个要素，即使在故乡、在当地、在附近小城，一样可以让研学很优质。家长还可以鼓励孩子为自己量身定制研学项目，使研学游中有乐、学中有研、研之有物。

家长要帮助孩子在研学中深化快乐性、体验性、探究性。对于已经选择好的研学项目，家长要在出发前激发孩子对研学主题、研学路线、研学任务的兴趣，比如和孩子聊聊相关话题，提前看一些纪录片、电影、小视频等，或者讲讲自己对这些地点、主题的见闻，使孩子增加对相关主题的了解。孩子旅行后回到家，研学也没有结束。家长要多与孩子聊聊研学中的见闻，捕捉孩子的研学感受并加以引导。例如，可以鼓励孩子制作旅行短视频给亲戚们观看，或在家里布置一个旅行照片展请邻居小伙伴来参观，请孩子给爷爷奶奶、同学朋友讲讲旅行故事，或根据旅行见闻制作微短剧等。可以通过多种多样的方式使孩子再次回味旅行中的快乐，把浅表性的体验转化为沉浸式的体验，让孩子的研学游体验完成由浅入深、从感性到理性的转化。家长还要重视对研学后的评价，用鼓励式的评价将研学的快乐性、探究性、体验性再向前深推进一步，使研学的效果更加优化。

孩子要在研学中发挥自主性。孩子是研学的主角，家长要有以孩子为主体的意识。发挥孩子的自主性，对培养独立意识、提高综合素质有很好的促进作用。孩子不仅要在选择研学产品时发表意见，还可以根据兴趣爱好细化研学主题。很多研学项目在报名时已经设置了大主题，如“红色文化游”“乡村体验游”“非遗民俗之旅”等，但是这些主题往往比较笼统、开放。家长可以在已有的大主题下，让孩子根据自己的兴趣再进一步细化研学主题，将研学主题聚焦到自己喜欢的内容上，形成个性化的子课题，这样可以使每个孩子在研学中都更有收获。例如，报名了“逐梦之旅”后，孩子可以根据自己的梦想选择航天航空、人工智能、民间绘画等不同内容，并在出行前多聚焦相关内容。同时，孩子要尽可能自己做研学准备。体验和探究不仅仅发生在研学途中，行前准备同样是研学的重要部分，自主安排研学的用品，更有利于形成难忘的记忆。比如，有些灵活的研学项目还可以自己安排交通、住宿和路线等。研学是生活中的教育，不仅要把知识与生活相联系，也要在生活中发现更好的自己、成长为更好的自己。

（作者系共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、中国青少年研究中心研究员）

(责编：李依环、李昉)