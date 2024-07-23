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三代育种人扎根海南选育橡胶树新品种：

一场跨越六十六年的科研接力

2024年07月23日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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海口热科院橡胶所展览馆，吴云通研究员（中）向科研人员高新生（右）、张晓飞（左）讲述团队自主培育橡胶品种与航空轮胎的历史渊源。

海南儋州国家橡胶树种质资源圃，科研人员正在对橡胶树种子的多样性进行评价。

海南儋州国家橡胶树育种中心实验室内，高新生研究员（左）正带领研究生进行橡胶树树皮结构的细胞学观测。

中国热带农业科学院橡胶研究所的实验员进行愈伤组织诱导：将橡胶树花药培养在植物生长培养基上（左），发育成能够诱导胚胎的愈伤组织（右）。

在海南儋州生产性试验区，黄华孙（右）正带领李维国研究员（中）、位明明副研究员（左）进行产量实测。

海南儋州天然橡胶树新型种植材料繁育创新基地，黄华孙（右）带领科研人员查看体胚苗生长情况。

海南儋州国家橡胶树育种中心矮化授粉园，科研人员正在采摘雄花用于人工杂交授粉。

海南儋州天然橡胶树新型种植材料繁育创新基地温室内，黄华孙（右二）带领科研人员查看育苗床上体胚苗的生长状况。

海南儋州国家橡胶树育种中心基地，科研人员在商讨橡胶树芽接工作难点。

“用自主研发的天然橡胶，制成了国产飞机的轮胎，这放在以前，我们想都不敢想。”7月10日，在位于海口的中国热带农业科学院橡胶研究所里，89岁的吴云通感慨道。对于眼前的黑色轮胎，他颇有兴趣，摸了又摸。

天然橡胶被誉为“黑色黄金”，是高端制造业不可替代的战略资源，也在医疗卫生等领域广泛应用。作为典型的热带树木，橡胶树原产于亚马孙丛林。为选育出具有自主知识产权的橡胶树品种，中国热科院三代育种人扎根海南，进行了长达66年的科研接力。

1958年，华南热带林业科学研究所（中国热科院前身）迁至海南儋州，加快统筹橡胶科研育种工作。同年，23岁的吴云通大学毕业，来到儋州参与天然橡胶引种、筛选和栽培研究的工作。

在几十年的耕耘中，吴云通等选育的橡胶树品种，被送到云南、广西、广东、福建等地试种，创造了世界橡胶种植史上大面积北移、规模化种植的奇迹。

1984年，黄华孙大学毕业后加入中国热科院橡胶树育种团队，被吴云通等前辈视为“接棒人”。也是在那时，橡胶育种团队启动了耐寒抗风高产橡胶树品种选育工作。

“其实橡胶树很‘娇气’，对低温、强风敏感。”国家天然橡胶产业技术体系首席科学家黄华孙说，我国植胶区地处热带北缘，寒潮、台风天气频发，并不适宜橡胶树生长，而且引进品种抗性不足，生长速度较慢。一样的品种，国内长得比国外慢了好几年。

“一定要育出适合我国种植的自主品种。”这些年，黄华孙牵头的全国橡胶树育种团队培育的8个耐寒抗风高产新品种，均陆续入选农业农村部主导品种，橡胶产品质量达到进口印尼一级烟片胶水平，其中，“云研77-4”、“热研879”分别是目前世界上最耐寒、单产最高的主栽品种。

新品种支撑中国植胶区域持续扩大。1983年至今，中国植胶面积从700多万亩扩大到1700多万亩，年产干胶由17.3万吨增加到85.6万吨。其中，该团队培育的8个新品种占中国植胶面积的39.7%，新增产值252.1亿元。

如今，年轻一代的科研人员李维国、高新生等也为橡胶育种事业带来了活力，他们将目光瞄准橡胶树基因编辑、分子标记等新型育种技术，用新质生产力推动橡胶育种高质量发展。

“可以说，在三代育种人的接力下，我们见证了我国天然橡胶产业从无到有、从弱到强的历程。”高新生说，育种本来就是一件需要坚守与传承的事业，未来他们将继续在这片胶林里辛勤耕耘。

（邱江华） 

本版图片均为张茂摄

(责编：李依环、李昉)

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