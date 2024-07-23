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黑龙江佳木斯大学师生到农林实践基地上思政课

走进“北大仓” 感受科技兴农（解码·思政课怎么上）

本报记者 郭晓龙
2024年07月23日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　早上8点半，黑龙江佳木斯大学马克思主义学院教授庞海云和20多名学生来到了农林实践教学基地，今天他们要在田间上一堂思政课。

　　正对着基地门口，是一大片水稻田，稻苗长势正旺。“这块稻田应用了我们研发的智能催芽系统。”佳木斯大学信息电子技术学院教师杜旭介绍，“智能化催芽车间控制系统已累计催芽生产了近3万吨水稻，覆盖了周边的900万亩耕地。”

　　“智能催芽有哪些好处？”“新技术能产生多少经济效益？”学生们纷纷提问。

　　“这套系统不仅具有自动化程度高、温控精准、出芽快、出芽率高等优势，而且还能提前5至7天播种，为增产增收打下基础。”提及技术优势，杜旭打开了话匣子，“只有实现科技自立自强，才能端稳端牢中国饭碗。”

　　穿过稻田中的小道，一块写着“寒地猕猴桃种质资源圃”的绿色木牌格外醒目。身穿迷彩服的佳木斯大学生物与农业学院副院长刘德江在此等候。

　　“大家对猕猴桃有哪些了解？”刘德江问。

　　“猕猴桃的原产地是中国，平时我们常见的猕猴桃由于抗寒性差，在黑龙江无法栽培。”农学专业的大二学生姜龙洋抢答道。

　　“你说得非常对。”刘德江一边抚摸着灰褐色的枝蔓，一边介绍，“这是我跑了24个县市，经过5年的收集和8年的驯化，才培育出的适合在北方高寒地带生长的软枣猕猴桃。”

　　介绍结束，学生们还在刘德江的指导下，尝试了绑蔓、修剪枝条、压枝等操作，体验农业技术人员的艰辛与乐趣……

　　这堂课，庞海云特地邀请农业科技领域的两名老师参与，给学生们上了一堂生动的粮食安全思政课。

　　“这堂课，大家最大的感受是什么？”庞海云跟学生们交流。“我感觉两名老师更像农民！”一名男同学抢答。

　　“农业科技工作者常年风吹日晒，非常辛苦。正是因为有他们的辛勤付出，才有了今天农业的高质量发展。”庞海云说，“过去这里的肥田沃土得不到开发和利用，大片的沼泽地更是一片荒凉，流传着‘北大荒，北大荒，又是兔子又是狼，光长野草不打粮’的俗语。现在的北大仓，‘捏把黑土冒油花，插根筷子也发芽’。翻天覆地的变化，靠的是什么呢？”

　　“科技进步”“国家政策”……

　　“都对，但我想大家忽略了一点，那就是起到支撑作用的精神力量。”

　　“北大荒精神！”同学们齐声说。

　　“对，正是有了这种精神，前辈们才能在沼泽荒原上建起一大批机械化国有农场。”

　　“田间地头是最好的课堂，实践的热土藏着解决问题的钥匙。”庞海云总结，“大家要静下心、沉下身去感悟北大荒精神，学精悟深专业知识，把论文写在祖国大地上。”

　　返程车上，记者从庞海云与同学们的交流中得知，她还要到桦南县的农业基地调研。当地教育局正和佳木斯大学合作，开展“行走在田野间的思政课”实践教学活动，推进大中小学思政教育一体化建设。

　　“每次带学生来田间上思政课，都很有感触。就像这地里的稻苗一样，根扎向大地，经受日晒风吹，才能长得高、长得壮。”庞海云望向路边的稻田，微笑着。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月23日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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