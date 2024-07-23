本报南京7月22日电 （记者王汉超）由两岸企业家峰会主办的2024两岸青年企业家菁英峰会暨两岸青年实习就业创业研讨会，21日在江苏省昆山市开幕。此次活动为期5天，旨在搭建连接两岸青年情感与事业的桥梁，为台湾青年来大陆发展提供更多便利，推动两岸青年互学互鉴、同心同行。

其间，通过两岸青年实习就业创业分享会暨2024台湾大学生江苏实习就业特训营开营仪式、两岸青年企业家圆桌会等活动，与会的350多位两岸嘉宾围绕实习就业、创新创业等热点议题开展交流，并赴苏州、南通等地参访考察。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛22日在会见前来出席研讨会的峰会台湾方面理事长刘兆玄时表示，中共二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共提出300多项重要改革举措，对进一步全面深化改革作出系统部署。这将为中国式现代化提供强大动力和制度保障，也将为台胞台企扎根大陆发展创造更好条件、开辟更广空间。我们将全面贯彻落实中共二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，持续完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，助力台胞台企在大陆实现更好发展。

宋涛强调，《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》严格依法制定，精准惩治极少数“台独”顽固分子，不针对、不涉及广大台湾同胞。我们始终以台湾同胞福祉为念，愿意率先同台湾同胞分享中国式现代化发展机遇，为台湾同胞来大陆学习就业生活提供更多机会和便利，让台湾同胞利益更多、福祉更实、未来更好。希望峰会以民族利益为先，以同胞福祉为重，坚定两岸同属一个中国的立场，坚决反对“台独”，带动更多台胞台企特别是台湾青年投身中国式现代化建设，让两岸同胞在常来常往、互动交流中增进理解、厚植感情，实现心灵契合。

刘兆玄表示，中共二十届三中全会举世瞩目，释放的丰富信息令人振奋。过去40多年大陆改革开放的巨大成就令世人赞叹，广大台湾同胞是参与者、见证者，也是受益者。相信大陆进一步全面深化改革和扩大开放将成为台商台企创造事业新辉煌的契机，助力青年实现青春的理想。峰会将继续为两岸牵线搭桥，推动两岸关系和平发展，为增进两岸同胞福祉贡献力量。

峰会大陆方面理事长郭金龙出席研讨会开幕式，并将与刘兆玄赴南通出席其他活动。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 06 版）

(责编：郝孟佳、李昉)