吴 月

【关键词】“光盲小主播”公益项目

【事件】前不久，北京市盲人学校的一些视障孩子参加了“光盲小主播”公益项目，在专业配音老师的指导下演绎有声广播剧，录制专辑《听·光的声音》。孩子们用细腻的情感、丰富的想象力，生动讲述了一个个动人的故事。如今，这一项目已在北京市盲人学校建成2间小录音室，开展了4期公益培训、发布了4张音频专辑，为视障儿童青少年创造了通过声音追光圆梦的机会。

【点评】

“因为心中有光，所以始终拥有爱的力量；因为心中有光，所以活成自己的榜样……”播放《听·光的声音》专辑时，悦耳的声音缓缓流出，直入人心。虽然看不见世界，但盲童们用声音描绘出自己的多彩人生，也让世界听到他们的声音、了解他们的故事。让人们感动的，是盲童的自立自强、勇往直前，也是公益项目参与者的用心用情、一路护航。追梦人与筑梦人同向同行，让双方写就更精彩的人生篇章。

每个人身上都有巨大的潜力，这种潜力需要被看到、被挖掘、被激发。对残疾儿童来说，更是如此。“光盲小主播”项目的发起者、眼科医生陶勇说，盲童身上有无限可能，希望通过公益项目激发他们的内驱力，培养他们应对未来各种不确定性的坚毅品格和能力。事实证明，看到孩子们的需求、给他们一个平台，往往就能收获惊喜。正如一位参与项目的盲童所言：视力的障碍无法阻挡我追逐梦想的脚步，我要用声音去追寻、去创造、去开拓、去挑战。

助力残疾儿童实现梦想，不仅仅要提供物质的支持，更要引导帮助他们树立自尊、自信、自立、自强的精神。新生军训上，“板凳男孩”方宇翔笔直的身板感动了万千网友；被确诊为先天性脑性瘫痪的赵子康，凭借惊人的毅力考上了清华大学；重庆市特殊教育中心扬帆管乐团的学生，登上了北京冬残奥会开幕式的舞台……奇迹的另一个名字是努力。给残疾儿童最坚实的精神依靠，激励他们不认命、不服输，在困境中奋斗，于艰难中作为，生命就会焕发不一样的光彩。

为残疾孩子插上梦想的翅膀，还需要社会力量的广泛参与。以“光盲小主播”项目为例，参与方有专业演员、播音员、盲人主播、音频平台、公益机构等。为了录好专辑，孩子们先在专业配音老师带领下学习线上课程，再通过线下集训进行表演训练，最后在配音导演、录音师的指导下进入专业录音棚录制。活动的每一个环节，都涌动着参与者的善意与爱心，如一道道星光，在交相辉映中照亮孩子们的追梦之路。

扶残助残，人人可学、人人可为。为方便学校第一位盲人硕士研究生董丽娜求学，中国传媒大学在盲文试卷、电子版文献等方面提供个性化支持，室友、同学也总是主动伸出援助之手；清华大学首位全盲研究生梁江波入学之初，老师、同学们就为他建立了工作群，从收集课件到课后答疑，一路耐心陪伴。理解、尊重、关心、帮助残疾人，体现在一个个细节里。或是为特殊教育事业捐资助学，或是在生活中提供便利，或是为残疾人的精彩表现鼓掌喝彩，涓滴细流汇成浩瀚大海，将共同护航残疾人在追梦之路上走得更稳更远。

“我把光明捧在手中，照亮每一个人的脸庞”“光的声音令我感受生命的辉煌”“我下定决心一定快快长大，我要让这个世界变得更美好”……在录制的专辑中，孩子们朗声道出自己的梦想。全社会以仁爱之心、关爱之情帮助残疾儿童健康成长，定能更好激励他们积极向上、蓬勃生长，共享人生出彩的机会。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)