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十八名阿塞拜疆学生走进浙江安吉

“我要把余村带回家”

陈毛应
2024年07月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　阿塞拜疆学生在余村旅游中心选购竹产品。
　　汤学飞摄

　　“世界最佳旅游乡村联盟秘书处缘何设在余村？”“一个村庄怎么变得如此美丽？”……

　　日前，在去浙江安吉余村的大巴车上，来自阿塞拜疆语言大学孔子学院来华夏令营的18名学生，你一言，我一语，提出了各自心中的疑惑。湖州师范学院两位老师看着学生们一双双渴望答案的眼神，满面笑容，静待他们到余村自己揭开谜底。

　　2016年，湖州师范学院与阿塞拜疆语言大学共建一所孔子学院，今年已是孔子学院第五次在暑假组建来华夏令营，今年夏令营的首个活动便是生态文明体验。

　　“余村到了！”

　　走下车来，学生们环视四周，极目所至，山连山，竹连竹，看不尽的山，看不完的竹，群山逶迤，竹浪翻滚，绿水环流，满目葱茏，空气里透着丝丝甜味，人的心不知不觉也被绿色浸染，融进溪水里，落入翠竹中。

　　“这里真是竹子的天下，太漂亮了！”

　　接着，学生们换乘观光车沿穿村公路来到余村矿山遗址公园。

　　这是一个巨大的“天坑”，身临其境，如同走进了一个幽深的峡谷，那陡峭的山体，像亿万卷图书，层层叠叠堆放在一起，半空的岩石上覆盖着绿色天鹅绒毯子般的苔藓，两边高山直冲云天。

　　20世纪八九十年代，余村人在此炸山挖石，用石头做原料，办水泥厂，开石灰窑，解决了温饱，摆脱了贫困，但整天粉尘蔽日，翠竹绿叶变黄叶，白衣晒成黄衣裳……

　　绝不能继续住着别墅吸石灰，开着小车喝黄水。2005年余村人封山育林，让山有新青春，水有新颜值，村有新气质，如今的余村，满眼都是绿，满园都是春。

　　村口耸立着一座状如拇指、形似点赞的大石碑，碑上“绿水青山就是金山银山”十个红色大字在阳光的照射下分外夺目，碑下溪水潺潺，清澈见底。

　　“金山银山是什么意思？”学生冉诗雅用流利的汉语向老师询问。

　　“绿水青山指的是自然环境，金山银山指的是物质财富，两者连接起来的意思是，一流的生态环境就是宝贵的物质财富……”

　　尽管太阳晒得脸颊通红，汗水不断从鼻尖、脸颊、额头渗出，但学生们仍然站立在石碑前听得有滋有味。

　　余村电影院内，循环播放着绿水青山就是金山银山理念的相关纪录片，村史馆里则用图片和史料记录着余村的巨变。村史馆旁，一棵千年古银杏树枝繁叶茂，宛若一把巨大的绿色大伞，遮天蔽日。端着奶茶的儿童，捧着咖啡的年轻人，背着双肩包的游客，聚集在古银杏树下，享受大自然的美好和惬意的阴凉。

　　“呀，有酒吧和咖啡馆。”“快来看，那里有漂流！”树荫下，眼尖的学生看到，左前方的“乡音酒吧”门前排起了长龙，右后方的“兜内咖啡”店前也是人头攒动，右前方漂流口人山人海。

　　“2022年余村开启‘全球合伙人’项目，现有1300多名青年常态化驻村办公，新业态新场景比比皆是：既能喝到世界知名品牌的咖啡、酒，能看到走红‘出圈’的动漫设计，也能看到‘数字游民’爆款的短视频，能看到机器人在村道上跳舞，还能看到演员在草坪上放歌……”

　　导游滔滔不绝讲，学生们津津有味听——

　　“村里只有1080位原村民，自今年4月启动招募‘云村民’后，‘一米菜园’吸引了1万多‘云端农场主’注册，坐在都市家中能体验专属田园耕种的快乐，余村真的是寸土寸金。”

　　“什么叫‘数字游民’？”“怎样才能当上‘云村民’？”“如何注册‘云端农场主’？”……余村习以为常的事，在学生们眼里都是新鲜事，他们一路走，一路看，一路问。

　　荷塘里千姿百态的荷花，如诗如画，琉璃瓦顶的清风廊里古色古香，六角形的感恩亭惟妙惟肖，用报废高铁车厢开设的特产店别具一格……

　　“这不是一个村庄，而是一座时尚之城。”眼前的一切，让学生赵娜娜脱口而出。

　　“人类只有一个地球家园，余村当年关停矿山保护环境的‘小切口’，影响着中国和世界，让这个世界变得更加美丽，让人与自然更加和谐，联合国前副秘书长索尔海姆到访余村后深有感触地说‘余村是世界未来乡村的模样’……”湖州师范学院老师祁琼的一席话，让学生们恍然大悟，大家纷纷拿出手机拍视频：“我要把余村带回家，分享给我的国人！”

(责编：郝孟佳、李昉)

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