原标题：四川推进产业科技人才教育一体发展

四川某公司，工人正进行微型钻头研磨钻尖工序操作。

《四川省产业科技人才教育一体发展规划》（以下简称《规划》）日前印发，这是全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划。《规划》提出，到2027年，四川产业科技人才教育一体发展格局基本形成；到2030年，总体实现产业科技人才教育深度融合、一体发展。

《规划》将如何助推四川构建现代化产业体系，促进产业科技人才教育相互赋能、高效融合？相关专家近日作出解读。

实现资源集成布局

“经济高质量发展靠科技，科技高水平进步靠人才，人才高标准培养靠教育。”四川省科技厅相关负责人说，《规划》为四川推进产业科技人才教育一体发展制定了“路线图”。

在以科技创新引领推动产业创新方面，《规划》提出，紧扣传统产业高端化升级和前沿技术产业化落地，科学布局科技创新，部署组织科研攻关、提升中试服务水平、拓展创新应用场景、推进数字技术应用赋能和绿色技术研发推广等工作举措。

“四川工业门类齐全、科教资源丰富，区域创新能力居全国第一方阵。同时，四川处于由经济大省向经济强省跨越的关键阶段，实现高质量发展，还要解决产业高端人才集聚、教育与产业需求契合等现实问题，建立健全跨部门、跨行业、跨领域的统筹协调机制。”该负责人介绍，《规划》为此专章部署强化人才教育对产业创新的支撑、提升产业对科技人才教育的带动效应、营造一体发展良好生态等方面共12项重点任务。

其中，在强化人才教育对产业创新的支撑方面，《规划》提出紧贴产业创新人才需求，加快建设高质量教育体系和人才发展体系，优化学科专业布局，建设特色学院，联动就业招生培养，打造产教融合载体，深化校院企地合作，建设支撑产业高质量发展的人才队伍。在提升产业对科技人才教育的带动效应方面，《规划》提出瞄准产业引导带动一体发展，强化企业主体作用、标志性产品牵引作用和产业园区等集聚作用，实现科技攻关、人才团队、教育资源集成布局。

支持开展改革试点

“促进产业科技人才教育互促互进、相融共兴，还要营造一体发展的良好生态。”四川省科技厅相关负责人说，实现这四者深度融合，还需完善一体发展体制机制。

按照《规划》部署，四川将探索协同联动的改革举措、畅通科技产业金融良性循环、提升资源要素配置效率，同时支持有条件的市州开展科技人才教育综合改革试点，在创新平台建设运行、科研攻关组织方式等方面先行先试，探索形成一批首创性改革、开拓性做法。

西南科技大学校长黄琦认为，《规划》对产业科技人才教育深度融合、一体发展的部署，将有力推动新形势下四川高等教育高质量发展。“我们将着力聚焦四川新型工业化和现代化产业体系建设，重点瞄准全省产业科技人才教育发展需要，充分发挥高校科教资源优势。我们将不断优化学科专业布局，深层次激发科技创新活力，全面赋能拔尖创新人才培养，健全建强协同育人体系，深化‘共建与区域产学研联合办学’的特色发展之路。”黄琦说。

“《规划》对四川省推动产教融合、科教融汇具有重要意义。”成都航空职业技术学院发展规划处处长尹成鑫举例说，学院以“服务航空、服务国防、服务区域经济”为办学理念，《规划》的出台将为学院进一步推动产教融合、校企校地合作、优化教育教学体系、提升人才培养质量等提供政策支持和指导。学院将加快对接产业需求，培养更多具备创新精神和实践能力的高素质技术技能人才，为建设更高水平的科技强省贡献力量。

（刘 侠 记者 滕继濮）

(责编：郝孟佳、李昉)