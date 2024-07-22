人民网北京7月22日电 （记者孙竞）中国教育学会教育管理分会2024年学术年会日前在京举行。围绕“教育高质量发展与教育治理变革——聚焦教育治理研究和中小学实践创新”主题，来自全国高等院校、科研机构、地方教育行政部门、中小学校的百余位专家学者、书记校长进行了研讨。

中国教育学会副会长、华东师范大学教授、教育部中学校长培训中心主任李政涛指出，校长是教师发展、高质量教育体系建设、教育强国建设的关键人物，为此，校长要具备教育强国胜任力，包括规范管理力、精神感召力、思想创生力、变革领导力、协同育人力、辐射引领力、融通学习力等七个方面的能力。

“教育强国建设包括自身强、功能强、国际排序强三重内涵。”中国教育学会教育管理分会副理事长、北京师范大学教授褚宏启作指出，教育治理的关键是创新能力，而教育治理提倡的共治、自治、元治、法治又是实现教育创新的重要手段。

学术年会设置了“中小学校坚持和加强党的全面领导的实践探索”“数字化赋能教育治理的区域实践”“以现代化后勤助力学校治理优化”“跨学科主题教学的领导与管理”“‘双减’背景下自我教育的新探索”“新时代教育治理的理论与实践研究”“以高质量培训助力校长发展与学校治理”“以教育家精神引领基础教育扩优提质行动”八个平行分论坛，与会专家学者通过主题报告、局长论坛、校长论坛、圆桌对话等方式开展了深入交流。

据悉，本次年会由中国教育学会教育管理分会、北京教育学院主办，北京教育学院教育干部学院（教育管理学院）、北京市教育学会教育管理专业委员会和北京育英学校承办。

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