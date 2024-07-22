人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

中国教育学会教育管理分会举行2024年学术年会

2024年07月22日18:21 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月22日电 （记者孙竞）中国教育学会教育管理分会2024年学术年会日前在京举行。围绕“教育高质量发展与教育治理变革——聚焦教育治理研究和中小学实践创新”主题，来自全国高等院校、科研机构、地方教育行政部门、中小学校的百余位专家学者、书记校长进行了研讨。

中国教育学会副会长、华东师范大学教授、教育部中学校长培训中心主任李政涛指出，校长是教师发展、高质量教育体系建设、教育强国建设的关键人物，为此，校长要具备教育强国胜任力，包括规范管理力、精神感召力、思想创生力、变革领导力、协同育人力、辐射引领力、融通学习力等七个方面的能力。

“教育强国建设包括自身强、功能强、国际排序强三重内涵。”中国教育学会教育管理分会副理事长、北京师范大学教授褚宏启作指出，教育治理的关键是创新能力，而教育治理提倡的共治、自治、元治、法治又是实现教育创新的重要手段。

学术年会设置了“中小学校坚持和加强党的全面领导的实践探索”“数字化赋能教育治理的区域实践”“以现代化后勤助力学校治理优化”“跨学科主题教学的领导与管理”“‘双减’背景下自我教育的新探索”“新时代教育治理的理论与实践研究”“以高质量培训助力校长发展与学校治理”“以教育家精神引领基础教育扩优提质行动”八个平行分论坛，与会专家学者通过主题报告、局长论坛、校长论坛、圆桌对话等方式开展了深入交流。

据悉，本次年会由中国教育学会教育管理分会、北京教育学院主办，北京教育学院教育干部学院（教育管理学院）、北京市教育学会教育管理专业委员会和北京育英学校承办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部