人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

河北提出17条举措 加快培育数字技能人才

2024年07月22日08:13 | 来源：科技日报
小字号

原标题：河北提出17条举措　　加快培育数字技能人才

河北省威县职业技术教育中心老师正在为学生讲解电动汽车数字技术。新华社记者 朱旭东摄

河北省威县职业技术教育中心老师正在为学生讲解电动汽车数字技术。新华社记者 朱旭东摄

河北省人力资源和社会保障厅等10部门近日联合印发了《河北省加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》）。《方案》围绕提升数字人才自主培养能力、丰富数字人才创新创业载体、畅通数字人才成长机制等方面，提出了17条措施。

《方案》提出，将根据数字产业发展和企业转型升级需求，全面推行工学一体化技能人才培养模式，深化校企合作，推进产教融合，加强实用型数字技能人才培养培训。

为使数字技能人才更好地赋能产业发展，河北将根据企业发展需求开设订单、定制、定向培训班，培养一批既懂产业技术又懂数字技术的复合型人才。

《方案》还提出，鼓励高校、科研院所、企业事业单位申报设立博士后流动站、工作站和省级博士后创新实践基地。

在数字技能人才创新创业方面，河北将强化创业引领服务，促进数字人才在人工智能、信息技术、智能制造、电子商务等领域创新创业。

（记者陈汝健）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部