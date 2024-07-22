原标题：河北提出17条举措 加快培育数字技能人才

河北省威县职业技术教育中心老师正在为学生讲解电动汽车数字技术。新华社记者 朱旭东摄

河北省人力资源和社会保障厅等10部门近日联合印发了《河北省加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》）。《方案》围绕提升数字人才自主培养能力、丰富数字人才创新创业载体、畅通数字人才成长机制等方面，提出了17条措施。

《方案》提出，将根据数字产业发展和企业转型升级需求，全面推行工学一体化技能人才培养模式，深化校企合作，推进产教融合，加强实用型数字技能人才培养培训。

为使数字技能人才更好地赋能产业发展，河北将根据企业发展需求开设订单、定制、定向培训班，培养一批既懂产业技术又懂数字技术的复合型人才。

《方案》还提出，鼓励高校、科研院所、企业事业单位申报设立博士后流动站、工作站和省级博士后创新实践基地。

在数字技能人才创新创业方面，河北将强化创业引领服务，促进数字人才在人工智能、信息技术、智能制造、电子商务等领域创新创业。

（记者陈汝健）

(责编：郝孟佳、李依环)