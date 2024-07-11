朱浙萍

7月1日起，《台州市提高技术工人待遇扩大中等收入群体若干规定》正式施行。这部专门为提高技术工人待遇而制定的地方性法规，聚焦技能人才关心的问题，对有关各方的权利义务作了相关规定。

技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。着眼于培育发展新质生产力、推动产业转型升级、推进共同富裕，进一步激发技能人才干事创业的积极性、主动性、创造性尤为迫切。近年来，国家陆续出台实施《关于提高技术工人待遇的意见》《技能人才薪酬分配指引》《“技能中国行动”实施方案》等政策，引导企业建立健全体现技能价值激励导向的薪酬分配制度，提升技能人才待遇水平，传递出尊重劳动者、尊重技能人才的鲜明导向。

以法律手段确保技能水平、劳动贡献与薪酬等级挂钩，能更好释放技能人才创新创造活力。鼓励企业在薪酬分配体系中设置体现技术技能价值的工资单元，对有突出贡献的技能人才实行技术创新成果入股、岗位分红和股权配置等激励方式……这些都体现了技能价值激励导向，有助于激发劳动者提高技能、钻研技能的热情。

技能人才的重要性不言而喻。今年以来，浙江提出全面加强“三支队伍”建设，其中就包括高素养劳动者队伍建设。上海针对技能人才出台了新的鼓励政策，明确提出特级技师将享受正高待遇，首席技师的薪酬将参照高管水平。相关政策，为技能人才增强职业尊严和物质激励，让他们既有“面子”也有“里子”。

让技能人才“劳有所得”，需要“真金白银”的投入。长期来看，这有利于企业吸引和留住人才，提高核心竞争力。企业当有格局和勇气，通过提高技能人才待遇激发其创新动力，实现向高附加值转变，最终形成技能人才薪酬提升和企业高质量发展的良性循环。

当然，让技高者“多劳多得”，不只是企业的责任，也需要全社会的“阳光雨露”。比如，浙江正在打造具有全国影响力和示范引领性的省域技能型社会，布局建设覆盖城乡的“30分钟职业技能培训圈”，实施先进制造业技能强基、数字高技能人才倍增等行动，将为技能人才的快速成长提供支撑。同时，全社会也要转变教育、就业观念，持续营造尊重技能人才的社会氛围。

加强资源投入，推出硬招实招，让技能人才尝到甜头、更有奔头、铆足劲头，就能助力其实现人生出彩，同时为经济高质量发展注入澎湃动能。

（摘编自《浙江日报》，原题为《让技高一筹者薪高一档》）

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)