原标题：家庭与平台携手 守护青少年“网络晴空”

图为浙江省仙居县安洲小学的学生在未成年人法治教育基地参加法律知识趣味抢答。新华社记者 黄宗治摄

今年是我国接入全球互联网的第30年。30年间，互联网在我国蓬勃发展。如今，它不仅仅是人们沟通交流的渠道，更是生活、工作和学习中不可或缺的工具，影响着人们的社交方式、生活方式和行为方式，成为推动社会进步的重要力量。

互联网为人们的生活带来全方位的便利。然而，青少年因其自控能力、判断能力较弱，且社会生活经验、媒介使用经验有限，容易成为网络使用风险的潜在承担者。

在探讨青少年如何合理使用网络的议题时，我们应该采取一种更加审慎的态度。一方面，我们不能禁止青少年使用互联网和新媒体设备，毕竟我们已经身处互联网时代，媒介使用的生态已发生根本性变化。强行将青少年与这些现代工具隔绝，无异于“螳臂当车”。缺乏网络新媒体使用经验的青少年逐渐被视作当代社会的“新文盲”，难以适应人工智能、虚拟现实等新技术的快速发展。另一方面，我们不能对青少年在网络使用中可能遭遇的问题和挑战视而不见。我们应该以更加严肃的态度、合理有效的举措，引导青少年健康用网，不断提升他们的媒介素养。这一过程中，“家庭保护”的作用尤为关键，同时，“网络保护”机制，如平台推出的“青少年模式”也发挥着重要作用。

确保青少年理性用网的前提是家庭乃至全社会对互联网形成理性的认知。提升青少年媒介素养的关键是家庭成年成员持续增强自身的网络使用素养。家长应深化对互联网的认知与判断能力，避免采取简单粗暴的“一刀切”方式。同时，家长应密切关注青少年子女用网习惯、行为和心理变化，运用策略和智慧对青少年的用网行为进行引导。

除了行为引导之外，家长还需要重视对内容的筛选，而平台推出的“青少年模式”等“网络保护”机制在其中发挥了重要作用，为“家庭保护”提供了支撑。目前，各大平台不断丰富完善“青少年模式”及其内容库，方便家长为孩子筛选知识性、趣味性和启发性的内容，更有效地促进孩子的全面发展。以抖音“青少年模式”为例，其内容包括科普知识、人文历史、绘本儿歌、安全教育、兴趣才艺等30余个细分品类。公开数据显示，抖音平台面向青少年的科普创作者已达数万人。

近期，中国社会科学院新闻与传播研究所发布《互联网平台青少年模式测评报告》，对青少年常使用的12个即时通讯、短视频、内容分享、视频播放等平台的“青少年模式”展开了测评，以全面深入评价“青少年模式”的功能及效果。测评结果显示，抖音、优酷视频、爱奇艺平台的“青少年模式”表现最佳。自“青少年模式”上线以来，各大主流平台在功能模块设置、内容池建设、时间管理、个人信息保护等方面做了许多工作，激发青少年探索知识、学习技能的兴趣，为未成年人网络安全提供保障。

推动青少年健康用网并非易事，这不仅需要“家庭保护”“网络保护”乃至全社会自觉保护，还需要管理者、业界专家、学者的持续性关注和监督，需要更多有情怀、有责任的人士以及平台等的加入，共同为青少年的健康成长贡献力量。

（作者：刘俊 系中国传媒大学传媒艺术与文化研究中心副主任、教授、博士生导师）

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