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2024年港澳台大学生暑期实习活动启动

2024年07月11日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：2024年港澳台大学生　　暑期实习活动启动

7月4日，2024年港澳台大学生暑期实习活动（以下简称“实习活动”）全国启动仪式在北京举行。来自80多所高校的390名港澳台大学生将在科学研究、土木工程、信息技术、金融管理、教育医疗等多个领域的岗位进行实习。

中国科协党组成员兼港澳台办公室主任罗晖在启动仪式上介绍，自2022年起，中国科协与教育部共同组织港澳台大学生暑期实习活动，充分联动科技教育资源，为更多港澳台青年成长发展提供有力支撑。“今年，我们邀请了一批全国学会、高校重点实验室、中国科学院研究所等科研机构参与，为学生提供专业对口的实习岗位和优秀的指导导师，让学生了解科技创新前沿进展，更好地融入到国家的科研发展之中。”罗晖说。

作为本届实习学生代表，香港科技大学学生蔡景禾对实习充满期待：“北京是全国科技创新中心，拥有多所顶尖高校和科研院所，为实习生提供了广阔的发展机遇。在这里实习，对我们未来就业有很大的帮助。”

据了解，港澳台大学生暑期实习活动旨在加强对港澳台青年支持和培养，促进海峡两岸暨港澳青年交流合作，为他们来内地（大陆）就业创业提供机遇、创造条件。该活动还将安排70余场丰富多彩的交流活动，组织实习学生前往科技企业、科普场馆、民俗文化馆等开展研学参访交流。

（记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李依环)

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