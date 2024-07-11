原标题：南方科大国家卓越工程师学院首批研究生今秋入学

近日，记者从南方科技大学获悉，该校国家卓越工程师学院完成首批研究生招生，近百名博士生和150余名硕士生将于今年秋季入学。学院目前确定的研究方向包括新材料、新一代信息通信技术、智慧能源、人工智能等，以解决关键性技术问题为目标，培养国家和产业发展急需人才。

南方科技大学国家卓越工程师学院执行院长程鑫介绍：“在国家卓越工程师学院建设过程中，南方科技大学聚焦国家重大需求，强化产教融合，形成工程硕士、博士有组织联合培养新范式。”

南方科技大学国家卓越工程师学院以创新组织模式、创新人才培养体系、强化实践创新能力、强化师资队伍建设“两创新、两强化”为特色，从南方科技大学、龙头企业中邀请百余名专家学者，构成导师队伍。学院将持续探索高校和产业高端人才相互流通“旋转门”机制，引进产业人才。

据悉，南方科技大学国家卓越工程师学院将通过校企联合定制化设置课程清单、编制新教材，把产业经验与知识融入人才培养过程，使得基础课程和行业实践课程有机结合，并注重实务实操课程建设。

程鑫表示：“学院将培养造就更多具有创新精神和工程能力的卓越工程师，为教育强国、科技强国、人才强国建设作出新贡献。”

南方科技大学国家卓越工程师学院计划每年将招收300名博士生和400名硕士生，未来，在读研究生规模将达到2400人左右。

（记者罗云鹏 通讯员韩文嘉）

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