刘 君 高晓勇

原标题：以新兴学科建设推进新质战斗力生成

当前，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和军事革命迅猛发展。新兴领域是随着科学技术进步和人类活动范围拓展而出现的新型战略空间和关键技术领域，已成为大国战略博弈的主赛场。它对国防和军队建设产生了广泛而深远的影响，推动着战争理念、战争形态、武器装备、作战方式及制胜机理等方面的深刻变革，日益成为大国战略博弈的焦点。

军队院校作为军事人才培养的主渠道，必须紧盯科技之变、战争之变、对手之变，加速推进新兴军事学科建设，为建设世界一流人民军队注入强大动力，提供技术与人才支撑。

适应战争形态演变

新兴领域是新质战斗力生成不可或缺的环境维域，加快提升新质战斗力，离不开新兴领域提供的物质基础和技术支撑。

我军推进新兴学科建设，要以大战略视野审视新一轮科技革命的深远影响，紧盯人工智能、云计算、物联网、大数据、虚拟现实、量子技术等新兴科技，推进关键技术集中攻关和突破，解决“卡脖子”问题，以技术的超越引领打通“学科—战场”“实验—打仗”的逻辑链路，以新质生产力、新质战斗力推进国家创新发展，巩固提高一体化国家战略体系和能力，为应对大国竞争及“高端战争”威胁提供力量保证。

随着前沿性、颠覆性技术的发展，战争时空持续拓展，武器装备也发生了革命性变革。无人化、集群化、蜂群化，超远程、智能、隐身、高超声速打击等成为现实。人类战争正加速由信息主导迈向智能主导，智能化战争时代加速来临。这要求军队院校聚焦人才培养，推进新兴军事学科建设，紧扣人类战争的发展脉搏，深化“技术决定战术”的规律认识，突出新兴技术的战略威慑效能，以新兴技术所蕴含的强大驱动力及战斗力为抓手打造新的军事学科体系，为新型装备的诞生及新质战略能力生成提供不竭动力。同时，依托新兴军事学科建设，强化理论攻关，科学把握人类战争形态演进的特点和规律，强化战争设计，主动预测战争、设计谋划作战，切实掌握未来战争“游戏规则”，形成军事战略主动。

推进军事力量升级

先进的组织形态是发挥人与武器整体优势的倍增器。没有军队组织形态现代化，就没有国防和军队现代化。没有军队的组织形态优势，很难形成制胜优势。

当前，新兴技术的迅猛崛起及在军事领域的广泛运用，打破了传统“螺旋式”缓慢上升的军事力量建设及发展路径。深海、深空、极地、虚拟空间、信息空间、数字空间等新域新质装备加速涌现，军事力量的运用模式及战斗力生成模式将得到升级或发生变革。

军事学科建设必须紧跟时代，聚焦、服务军事力量战略转型升级，深入探究力量结构、编制体制与战斗力生成之间的内在逻辑及特点规律，科学反映战斗力生成与运用所需的组织关系，破解军队体制性障碍、结构性矛盾及政策性问题等，以新的理论牵引体制、规模、结构、编制、运行机理及政策制度的调整及优化，实现军事力量转型重塑，解放和发展新质战斗力，适应未来智能化战争需要，形成智能化战争的组织形态优势。

培养新型军事人才

提升战斗力是军队建设的根本目标。建设强大国防和军队力量，为国家安全提供坚强后盾、力量支撑和根本保障，首先要聚焦“人”这个战斗力构成的决定性因素。

要全面以学科发展带动育人质效，提升新型军事人才全球视野、战略思维和认知力、创新力、运用力，使他们主动研新、拓新、领新，深悟新质战斗力增长的内在机理和外在要求。同时，要夯实武器装备这个基石。推进新兴军事学科建设，最直接的作用就是以新兴技术、材料、工艺等的突破，推进新兴武器装备的研发、验证、列装，并形成新质战斗力。

要以新兴军事学科建设为牵引，充分发挥科技创新对我军建设的战略支撑作用，推进新兴技术武器装备化进程，在无人作战、虚拟现实作战等新兴领域检验新质武器装备，积极探索新型作战领域、新型武器装备、新型作战力量的特点规律，创新人与武器装备的结合方式、技术与战术的融合模式，推动新质战斗力全面生成。

（作者单位：火箭军工程大学）

(责编：郝孟佳、李依环)