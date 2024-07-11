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北京启动暑期毕业生就业服务月活动

提供就业岗位2万余个

2024年07月11日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （记者潘俊强）记者从北京市人力资源和社会保障局获悉，近日，“就业领航 共筑未来——2024年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”正式启动。活动将持续至8月31日，主要面向2024届北京地区离校未就业毕业生、往届离校未就业高校毕业生以及16至24岁登记失业青年。为助力高校毕业生等青年群体顺利就业，活动期间北京将组织各类就业服务活动130余场，预计6000余家用人单位提供就业岗位2万余个。

活动期间，北京各部门将开展差异化定位的特色专业性招聘活动100余场。线上，开展直播带岗、入企探岗、视频双选会等活动；线下，聚焦需求量大、市场紧缺、发展前沿等领域，面向重点产业开展行业性招聘活动。同时，相关部门还将组织开展线上线下就业创业指导活动30余场。主要包括开设职业生涯规划、面试技巧、劳动关系、社会保险政策等就业创业指导公开课、直播课，制作发布职业指导短视频，开展职业指导下基层活动等，帮助高校毕业生等青年把握市场需要、明晰职业目标、提升就业能力。

据悉，北京市将户籍地、常住地、求职地在北京的离校未就业毕业生和16至24岁登记失业青年全部纳入公共服务范围，至少提供1次政策宣介、3次岗位推介、1次职业指导、1次技能培训或就业见习机会；对有就业意愿的困难家庭毕业生，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶。此外，北京市高校毕业生等青年群体还可以登录“北京毕业生就业创业服务平台”，享受个人求职、实名制登记、招聘活动、就业见习、档案服务、政策服务、就业创业指导、申领补贴、大学生创业板等全链条服务。

(责编：李依环、郝孟佳)

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