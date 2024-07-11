朱一民

张江留创园成立于1996年，位于张江科学城，2000年成为首批“国家留学人员创业园”。

享有上海自由贸易试验区和张江国家自主创新示范区的双重优势，张江留创园由浦东新区人才服务中心作为服务主体。在浦东新区区委人才办的指导和支持下，张江留创园秉承“每一个梦想都值得被孵化”的理念，通过一系列创新举措，促进了人才链、产业链、金融链和服务链的深度融合，为海归人才和留创企业提供了全方位的创业支持和特色服务。

一是构建“1+X”创孵网络。张江留创园的核心举措是构建“1+X”创孵网络，形成了一个完整的创业孵化链条，包括众创空间、创业苗圃、孵化器和加速器。通过与张江药谷、浦东软件园等15家孵化基地的合作，张江留创园为留创项目提供了承载平台，并发挥上海重大展会和品牌论坛多的优势，积极推动留创企业落地浦东。此外，张江留创园还与浦东国际人才驿站对接，为海外创业团队提供创业工坊和人才公寓等免费空间，以及项目路演、职业对接等融合性服务。

通过“1+X”创孵服务网络，张江留创园已累计孵化1210家留创企业，其中40多家企业成功上市。

二是提供精准人才服务。张江留创园通过链接各方资源，为优质创新企业提供“接力培育”，积极引导留创企业用足用好产业扶持政策，助力小企业成长为大企业。2021年浦东新区出台了海归创业专项资助政策，打造品牌赛事——“最具潜力的海归创业团队”大赛，通过“海创之星”“海创之梦”遴选，以赛事网罗优秀项目，“以赛代评”选出专业背景深厚、成长潜力突出的海归创业团队，并提供多维度扶持政策，通过“一手牵两头”，让海外优质项目在园区落地孵化，目前已有20个项目成功落地。

张江留创园还推出“浦东·海创岛”线上平台服务，聚焦政策、服务、宣传，整合浦东新区的创业支持政策，提供“全生命周期的政策锦囊”，通过“云创空间”“创客达人”“缤纷活动”等板块，实现创孵服务的专属定制，构建空中展厅，集成发布各类留创活动，为海归人才了解张江创业环境提供支撑。

三是打造留创生态圈。张江留创园注重陪伴式成长服务，推荐企业申报各类人才计划项目，并给予专业辅导。园区还布局引才网络建设创孵网络服务体系和国际化创新创业集聚区，依托万库、创智空间、PNP等孵化器与多个国家建立了联合创新中心孵化平台，带动海外留创项目回国发展。

张江留创园还提供特色鲜明的创孵服务，包括专业创孵服务、精准对接服务和双创特色服务。同时联动创投孵化和金融服务，与浦东创投、张江科投、通和毓承等投融资机构一起探索构建全价值链科创服务生态，通过“投贷孵学”等平台，解决小微企业在发展中面临的资金难题。

依托浦东新区的产业集聚优势，张江留创园建立各领域人才专家库，搭建海归人才交流融合、就业创业服务平台，织密人才发展网络。园区通过“大手牵小手”的产业发展服务，汇聚资深专家资源，助力初创项目孵化和转化。

下一步，张江留创园将继续“准确识变、科学应变、主动求变”，认真孵化每一个创业梦想，用科技和服务来赋能海归留创工作，促进优质海归留学创业项目和团队的成长和发展，让留创人才的创新创业活力在引领区竞相迸发，为张江科学城打造为引才聚才“强磁场”，形成活力四射的人才创新高地作出更大贡献。

（作者为上海市浦东新区人才服务中心主任）

(责编：李依环、郝孟佳)