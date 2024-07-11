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向波斯语读者呈现《论语》原貌

本报记者 张鹏禹
2024年07月11日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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在人类思想家的璀璨星空，孔子无疑是一颗熠熠生辉的明星。他的学说不仅影响了中国的历史进程，而且成为人类文明的共同财富。作为儒家学派奠基之作，《论语》早在公元前2世纪至公元3世纪，就已传入越南、朝鲜半岛、日本。16世纪末来华的西方传教士又将《论语》翻译为拉丁文，其后被转译为英文、法文等译文。据不完全统计，《论语》已被翻译成30多种外国语言文字。

在数量众多的论语译本中，有些因转译出现错讹，有些因译者的文化隔膜存在误读，为方便海外读者阅读中华元典，中国孔子基金会从2004年开展《论语》译介工程，先后翻译出版英、法、德、俄、日、韩等6种语言的中外文对照本《论语》。为推动“一带一路”国家文化交流，尼山世界儒学中心、中国孔子基金会策划开展“一带一路”国家《论语》译介工程，出版阿拉伯语、蒙古语、西班牙语、捷克语、葡萄牙语等5种中外文对照本《论语》。2022年，中文波斯文对照版《论语》正式立项，译者为第十六届中华图书特殊贡献奖获得者、西南大学伊朗研究中心研究员艾森·杜斯特穆罕默迪。不久前，该书由青岛出版社出版。

“自1955年起，《论语》在伊朗的翻译传播已有超过60年历史，第一个波斯语译本由德语转译而来。”艾森对《论语》在伊朗的情况如数家珍。他介绍，“四书五经”中，《论语》的波斯语译本数量最多，有2个全译本和7个节译本，深受伊朗读者喜爱。此外，众多伊朗学者将孔子视为中国文化的标志性人物。伊朗国内关于孔子思想、生平成就的译著和专著有50余种。伊朗光明期刊数据库（Noormags）和科学信息数据库（SID）数据库中，关于孔子思想的文章数量超过1000篇，远超其他中国古代思想家。

为确保准确传递孔子思想，艾森决定从中国古文原文直接翻译成波斯文。这对他而言是一个挑战。“我的翻译生涯，是从翻译《黄帝内经》开始的。《黄帝内经》作为中医药理论和文化体系的支柱，是探索中医悠久历史不可或缺的重要文献。然而，令人惋惜的是，该书长期以来没有波斯文译本。我倾注5年时间，研读翻译《黄帝内经》，此外还翻译了不少政治和文学类书籍。”艾森说。有了之前的翻译基础，艾森投入到《论语》原文的研读和翻译中，他与中国波斯语专家密切合作，经过无数次讨论交流，细致剖析儒家思想中核心术语的深刻意蕴与翻译策略。“比如仁、义、礼、智、信、忠、孝、温、良、恭、俭、让等词汇，首先要了解其在中国古代文化语境中的哲学内涵，其次要在波斯语中寻找词句进行精准表达。”

经过近两年努力，艾森与中国专家开展的跨国学术合作取得成果，他用准确、地道的波斯语完成了《论语》的翻译工作。“这次翻译工作是在‘一带一路’倡议的大背景下展开的，希望我的工作能够推动中国文化与伊朗文化的深度交流，搭建起沟通的桥梁。”艾森说。

(责编：李依环、郝孟佳)

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