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清华大学致理书院：培养学术前端的探路者

人民网记者郝孟佳、实习生赵雪祺
2024年07月10日14:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月10日电 “要通过个性化、多元化的方案，发掘、引导和培养每一位学生的学术志趣。”近日，清华大学致理书院院长李艳梅在接受人民网记者采访时表示，清华始终鼓励学生们投身基础学科研究。致理书院是清华大学强基计划中与理科相关的书院，致力于培养学术前端的探路者，照亮未知的科学领域。

记者了解到，致理书院于2020年9月开始招生，涵盖数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学等学科。致理书院的名称源自清华校歌“致知穷理，学古探微”，即探索事物内在的本质，而这也正是致理书院的基调。

“对于理科学生而言，做好基础研究非常重要。致理书院既是理学院，又突破了传统意义上的界定。”李艳梅说，学院为此打造了科学通史、科学哲学等课程，帮助学生了解基础学科研究的发展、历史。书院还专门定制了荣誉课程，通过强基础、有强度和有深度的训练，拓展学生的科学是维能力。

李艳梅介绍，书院对学生采取阶梯式的科研能力提升计划。在大一时，学生们通过看文献了解什么是科研；大二时，学生们在实验室观察，并通过与老师、同学们交流了解如何做科研；大三时，学生们就可以真正参与到科研项目中。

“面对复杂的世界，要解决复杂的问题只靠一个学科是不行的，需要多学科的联合作战，培养具备大跨度基础学科的知识、技能和视角的潜力型人才。”李艳梅介绍，学院在交叉学科的人才培养方面有三个举措：一是设置“五个入口七个出口”的专业选择模式，在五个入学专业的基础上，增设“致理书院数理基础科学”“致理书院化学生物学”两个出口专业方向，全面促进学科交叉、渗透和融合，培养基础学科复合型人才；二是调整培养方案，为学生提供将近10%以上的弹性学分，学生可以自己选择学科作为出口，鼓励学生充分发掘学术创新潜能；三是开设基础学科交叉实践等探索类课程，以重要科学问题为导向，不同学科背景的师生共同合作，为未来多学科融合解决复杂问题打下坚实基础。

“学院为交叉发展的学生开设了特殊通道，一人一策，根据学生所学方向调整培养方案。同时，学院还给学生提供来自不同专业的导师指导，帮助学生更好地发展。”李艳梅说。

此外，书院设立“从游讲堂”，邀请在人才培养和科学研究领域有深厚积淀的大师，为学生讲述不同学科的知识，延伸学生的知识边界和思考维度。在课余时间，学生还可以报名参加支教、乡村振兴、环境保护等国内外的实践活动，提高人文素养、拓展视野。

(责编：李依环、熊旭)

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