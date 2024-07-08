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北京市设立特级教师专长研究室

2024年07月08日13:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月8日电 （记者孙竞）北京市特级教师协会6日召开第三届会员代表大会。会上，北京市立足特级教师作用发挥的专长研究室正式设立。

记者了解到，北京市特级教师专长研究室主要面向“学有专长、研有实绩、行有基础”的优秀会员，立足破解基础教育改革发展重点难点问题，以促进学生成长、教师发展与学校发展为目的，设立以个人和专长名称命名的研究室。

会上，北京市特级教师协会设立了人工智能、五育融合、体育课改、学前教育、职业教育等领域的5个研究室，分别为“袁中果智能教育生态研究室”“郑丹娜生命涵育研究室”“黄虹阳光体育研究室”“解春荣幼儿品德启蒙研究室”“张燕非遗传统插花研究室”。

北京教育学院党委副书记、院长张永凯表示，希望特级教师们始终牢记教书育人的初心，以教育家精神为指引，依托协会平台汇聚智慧力量，将协会建成教育决策的智囊团、教师发展的引领团、教育改革的先锋团，在专业研究、成果转化、人才培养、交流培训等方面释放更大的能量。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕向特级教师群体提出三点要求：一是深入学习领会教育家精神的思想内涵，勇担强国建设的使命；二是深化教育供给侧改革，创建教育发展的新质生产力；三是着力加强特级教师协会建设，为各级教师持续发展和作用发挥搭建优质的平台。

当天，大会还启动了“特级教师服务与发展专项活动”，启动了以科研促发展促服务的特级教师课题立项申报，并开启了以服务教师服务学校服务社会为目标的“北京市特级教师协会公众号”。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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