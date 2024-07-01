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澳大利亚华人画家苏正东——

用画笔描绘梦想（侨界关注）

杨 宁 刘欣欣
2024年07月01日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　苏正东（中）和学生在户外写生。
　　受访者供图

　　年轻时，苏正东推开了绘画的梦想大门，由于各种原因，他无法全心追逐自己的梦想。但他对绘画的热爱没有随着时间而消退，这份热爱指引着他退休后重拾画笔、重开画展，并带领身边热爱绘画的人一同圆梦。

　　

　　“找到了真正的热爱”

　　孩童时期，苏正东的兴趣很广泛，画画是其中之一，这得益于家庭潜移默化的影响。

　　“我父亲有些朋友是做雕塑和画画的，他自己下班后也会临摹一两幅画。”苏正东笑着说，“小时候家里的日历上每一页都有画，我父亲会让我的两个哥哥每天记日记，并且临摹日历上的画，我就会在一旁看着。”

　　尽管父亲没有要求苏正东每天画画，但热爱艺术的氛围也感染了他。“我也会自己画连环画，‘赵子龙骑马’我也会画！”苏正东笑着说。

　　小学的时候，苏正东就一直负责墙报宣传，中学后担任大队宣传委员，开始组织全校的黑板报宣传。尽管黑板画仅有单调的黑白二色，工具也只有一支简单的粉笔，但苏正东有一双巧手，他精心雕琢细节，让黑板上的图案栩栩如生。

　　“美术老师每年都会挑几个有天赋的学生去考上海美术学校，可能因为我画黑板报画得比较好吧，我就被他选中了。在培训一段时间后，我也成功考上了。”苏正东说。

　　怀揣着对艺术的热爱，他踏上了绘画的征途。1971年，他毕业后分配到上海的一家军工厂。“这和画画是两回事”，但苏正东没有停下脚步，继续用画笔探索人物、线条和构图。

　　“厂里是一个小社会，麻雀虽小五脏俱全，会常常举办文艺活动，写作、歌舞和画画都有。每隔一段时间我们就会举办画展，我那个时候还负责教厂里的小朋友美术。”苏正东介绍说。当时，上海人民出版社还专门带了一批专业画家到军工厂，指导苏正东等人画画。

　　这一时期，上海人民出版社出版了他的作品《脉搏》《空山雨》连环画、《后方前哨》宣传画等。他获得了不少奖项，国画《青山红装》《松赞干布与文成公主》、版画《路遇》等7幅作品入选安徽省和上海市的美术展，《封侯非我志，但愿海波平》油画入选全国神剑美术摄影展览，《飞得比声音还快》组画入选全国首届科普美术展。

　　“画得又快又好”

　　1988年，苏正东决定到澳大利亚去闯一闯，“30美元就是我的全部财产”。到了澳大利亚后的第二年，当时布里斯班举办了以多元文化为主题的画展，那一年的主题正好是中国文化。

　　苏正东将自己的油画和国画拿到展览上展出，也在展览上为观展人介绍他的理念和绘画构思，许多华人和本地人都很喜欢他的作品，在展览的首日就卖出了好几幅国画。

　　“我还记得展览第一天的时候，有个澳大利亚人看了我的画非常满意，她是4个孩子的母亲，她当场和我约定，第二天把孩子带过来，由我为他们一家人画肖像画。”苏正东回忆道。第二天，这一家人如约而至，不到1个小时，苏正东就完成了一幅形神毕肖的全家福。

　　苏正东笑着说：“当时还有很多人站在旁边看着我画，我画完以后，他们一直在鼓掌，也有人继续约我画肖像，这是对我的一种肯定。”那段艰苦中坚持热爱的日子镶嵌在他记忆的深处，每一个细节都如同昨日般清晰。

　　每逢周末，他都会拿起画笔，到工艺市场给游客画肖像画，一边锻炼绘画技巧，一边增加收入。

　　“我们当时几个中国人结伴一起摆摊，给游客画头像，还很受欢迎。为什么？因为我们画得又快又好呀！我们一般15分钟就能画完一幅画。”苏正东笑了起来，“心里最满足的时候就是，你画完一张以后，后面还有人排着队找你画。即使只是画肖像，能得到别人的认可也很开心。”

　　由于要谋生和照顾家庭，在1995年，苏正东开了一家快餐厅。“此后手里拿着的就只有锅铲和菜刀，很少画画了。”

　　“把时间追回来”

　　岁月如梭，转眼间十几年过去了，苏正东已经退休，他的心中始终有一个声音在呼唤，那是对艺术的渴望。“画画是我一辈子要追求的，我要把年轻时失去的时间都追回来。”

　　寻梦之旅并不容易，但苏正东没有放弃。他说：“只要是自己喜欢的，天天画、时时刻刻画都可以。”他一步步找回曾经的绘画技巧，家里到处都堆满了他的画作。

　　苏正东与一些画家组建了一个聊天群，经常相约一起绘画和交流心得，还一起授课教学。除了自己画画以外，他曾担任过两所华文学校的美术老师，在周末给孩子们和成年人上课。“看到是我们这些画家来教他们上课，学生们都很高兴，学得很认真。”苏正东说。

　　“对小朋友和成年人的教学方式是不一样的，成年人教学主要以理解为主，教他们原理，比如说散点透视和焦点透视的区别，他们一下就懂了，就是顿悟；而小朋友则需要一步一步慢慢引导他们观察，慢慢画。”同时教授不同的人群，苏正东也有自己的感悟，他强调因材施教。“有些特别喜欢画画的，还会直接跟着我学画画，在我家里学。”

　　苏正东教成年人画画的时间比较长，很多学生的年纪都比较大，年轻时他们由于生活等原因无法追逐自己的梦想，但是退休后仍然不忘初心，重拾画笔。他悉心指导，也时常很感慨：“看到他们就像看到了我自己，能在他们圆梦的路上给到他们一些帮助，我也算作出了一点贡献。”

　　9月和10月是澳大利亚蓝花楹盛放的季节，苏正东会和他的画家朋友带领着学生们到户外写生。“学生们都很高兴呀，机会难得，而且老师可以在旁边直接指出他们写生过程中犯的错误。”他说。在写生的过程中，也有很多当地人驻足观看，还会和画家们交流。

　　苏正东也会组织和参加一些展售结合的画展，除了油画以外，他们还会展出中国国画。有很多当地人被苏正东的作品吸引，甚至直接购入。

　　“国画和油画的表现形式不同，国画用线和色彩，油画用的是块面和光影。澳大利亚人说不出国画中的门道，但是他们很多都能看懂，很欣赏中国的技法，有些人还会跟我们简单地聊聊两种画的艺术风格。”苏正东说，“美是不分民族的。”

　　“人到古稀，我不追名逐利，也不认为自己能攀上艺术的顶峰。”苏正东说，“但我觉得，在探索艺术的过程中，我的画能够给人们带来美的享受，我就是对社会有贡献的，我的人生就是有意义的。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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