原标题：南京大学：优势学科及试验班备受青睐

“我们希望用最优资源建设最好本科，为学生们提供更好的成长生态，使学生真正拥有学习的自主权和发展的主动权。”6月25日，南京大学本科招生办公室主任陈琳接受记者采访时介绍，2024年，南京大学按照分数优先、遵循志愿的原则，在本科批次继续采取调档时认可高考加分、安排专业时依据实考分的录取规则，不设专业级差。

2024年高校招生季，南京大学面向大一新生推出一揽子育人新举措。例如，面向全体本科新生开设人工智能通识核心课程体系，智能系统集成实验班和大数据与传播实验班授予双学位，软件学院实验班开展精英卓越人才培养等。

南京大学是我国最早开展通识教育的高校之一。陈琳介绍，学校面向2024级全体本科新生打造了“1+X+Y”人工智能通识核心课程体系，即“1门人工智能通识核心课+X门人工智能素养课+Y门各学科与人工智能深度融合的前沿拓展课”。“其中，人工智能素养课将开设一系列关于人工智能基本思维、基本技能的基础课，以及关于人工智能在不同领域的应用课。”陈琳说。

2024年，南京大学将继续深耕跨学科创新人才培养，新设两个双学位班。陈琳介绍，今年新增的智能系统集成实验班依托自动化和工业工程专业，对接工业现代化战略对技术与管理复合人才的需求，培养复合型创新人才。若学生达到毕业要求，可分别获工学、管理学学士学位。“大数据与传播实验班则面向媒体融合战略、电子政务发展和互联网行业需求，培养能够应用多元知识进行数据分析处理的数字传播交叉复合型人才。若学生达到毕业要求，可获管理学、文学学士学位。”陈琳说。

南京大学软件学院是教育部首批国家级示范性软件学院。2024年开始，南京大学以软件学院实验班模式开展精英卓越人才培养。

陈琳表示：“我们将面向未来人才需求和国家战略需求，着重培养学生的软件工程创新能力，包括解决问题能力、终身学习能力、驾驭人工智能的能力，支持和推动我国软件产业高水平发展。”她介绍，实验班将推出本科生高水平学术创新计划，助力学生成长成才。

为适应数字化智能化时代要求，培养高素质商科人才，2024年，南京大学商学院将着力打造融合数智元素的课程体系，建设“机器学习与经济管理分析”等十余门人工智能素养课及“人工智能与量化投资”等若干门人工智能前沿拓展课。

“我们希望培养出能熟练理解和运用数字技术、人工智能的高水平经管类人才。”陈琳表示。

南京大学的中国语言文学、物理学、计算机科学与技术、化学工程与技术等16个学科入选第二轮“双一流”建设学科，7个学科进入基本科学指标数据库（ESI）全球前1‰，64个专业入选国家级一流本科专业建设点。

“从往年的情况看，涉及这些学科和专业的人文科学试验班、社会科学试验班，以及数理科学类、电子信息类学科等备受考生与家长青睐。报考工科试验班的同学，也有不少对自动化、材料物理和四年制的城乡规划等专业感兴趣。”陈琳说。

值得一提的是，作为基础学科拔尖人才培养的先锋队和试验田，南京大学匡亚明学院的多个学科此前已入选教育部第一批、第二批基础学科拔尖学生培养计划。学院专注于培养物理、数学、化学、生物、信息及其交叉学科研究型后备精英人才。

“南京大学建立了匡亚明学院大理科班、强基班、拔尖班、交叉实验班等人才培养特区，并不断深化厚基础强能力、重交叉宽口径、融国际逐卓越的大类招生培养联动改革。”陈琳介绍，报考匡亚明学院的新生按理科大类招生，低年级不分专业，学生可以自由选择主修方向，按“多次选择、逐步到位”的分流方式来确定修读的专业方向，还可以自由选择研究课题、导师。

（记者 金凤）

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