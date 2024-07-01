原标题：西安交通大学： 以学院为主体实行“小大类”招生

2024年，西安交通大学计划招收6150名学生，重点在电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术等热门和优势学科增加招生名额。同时，西安交通大学将原有的8个跨学院大类招生模式调整为27个以学院为主体的“小大类”招生模式。

西安交通大学招生办公室主任曹良志表示，优化后的招生目录，更注重人才培养全链条整体规划、更符合人才培养全阶段发展规律。“在志愿填报时，学校充分尊重学生兴趣爱好与选择权利；入学后，学生不用过于关注专业分流，可以把更多精力放在实践和科研训练中。”曹良志说。

曹良志介绍，西安交通大学共有61个国家一流专业，占全校所有专业的比例高达81%。这些热门专业可大致归纳为“电、动、机、管、理”几大类。

其中，“电”是指电气工程及其自动化、人工智能、计算机科学与技术、信息工程等强电和弱电领域的专业。“动”是指能源与动力工程专业。“机”是指机械工程专业。“管”是指工商管理、管理科学与工程专业。“理”指的是入选了国家基础学科拔尖计划和强基计划的数学、物理等理科专业。这些专业均依托教育部重点实验室等科研平台，由两院院士领航，拥有雄厚的师资力量，在教育部学科评估中屡获佳绩。

曹良志表示，西安交通大学在拔尖创新人才培养方面积累了丰富的经验。学生入校后，全校优秀理科生均可报名参加四大模块的选拔，包括钱学森学院的钱学森班四个方向和基础学科拔尖计划的部分计划、未来技术学院全部计划、生物技术基础学科卓越计划和越杰计划的全部计划。四大模块共选拔300人左右，其中越杰计划选拔50人。

目前，钱学森学院已形成“筑工科基础、强人文素养、建系统思维、育领军人才”的培养特色。今年，该学院的国家拔尖计划班、人工智能新工科卓越计划、储能科学与工程新工科卓越计划、侯宗濂班等直接招收高考考生。

在中外合作办学方面，西安交通大学与意大利米兰理工大学共建的西安交通大学米兰理工联合设计与创新学院，将秉承“新工科、大设计、重交叉”的学科发展理念，发挥两校在设计领域与工程领域的学科优势，努力打造“国内一流、业界领先、世界知名”的设计学院。

在录取方面，西安交通大学按照考生高考投档分数优先、遵从专业志愿、不设专业分数级差的原则进行专业录取。对于所报专业已录满且服从专业调剂的考生，学校可将其优先调剂到剩余计划专业中分数较高的专业，或者与考生填报志愿关联度较高的专业。

曹良志提示，在特殊专业的报考和调剂方面，今年医学相关专业将采取单独科目组或单列代码招生，护理学专业单独列出；中外合作办学专业、会计学（ACCA）、钱学森学院各专业以及护理学等有特殊要求的专业实施不报不调政策，考生们不用担心有调剂风险。

入校后，为了充分满足学生专业兴趣，西安交通大学实施“申请不设限、转入需考核”的转专业政策，同时结合学院实际，采取“一院一策”方式，对学生在校期间转专业次数不做限制。

（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)