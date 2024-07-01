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南开大学：做到两个“100%”和四个“全放开”

2024年07月01日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：南开大学：做到两个“100%”和四个“全放开”

2024年，南开大学计划招收4120名学生，普通类型招生共计18个大类（专业），包括4个高水平重点试验班、10个国家一流本科专业（类）和4个高水平医学类专业，新增了数据科学、考古学两个专业的招生。今年南开大学招生政策中，两个“100%”、四个“全放开”是最大亮点，为南开学子成长提供了更多可能性和更广阔发展空间。

南开大学招生办公室主任金柏江介绍，招生政策中两个“100%”是指“填满志愿且不重复的100%不调剂，‘一生一策’保志愿”以及“大类分流100%按照学生意愿，大类内专业任选”两大政策。

其中，“填满志愿且不重复的100%不调剂，‘一生一策’保志愿”即在所有投放招生计划省份的普通批次中，只要考生填报的专业志愿完整、不重复且考生体检合格，南开大学将确保他们全部被录取到志愿专业，100%满足考生需求。

录取阶段，南开大学将实行“一省一策”“一生一策”保志愿政策，动态调整招生计划，增加考生填报多的专业的招生名额投放量，减少考生填报少的专业的招生名额投放量，提升考生志愿满足度。

“大类分流100%按照学生意愿，大类内专业任选”是南开大学2024年推出的更为人性化、更符合考生和家长利益的分流政策。

金柏江解释，2024级新生未来进行专业分流时，100%按照自身意愿选择所在大类内的所有专业。这一政策完全尊重学生的个人选择，不会参考成绩等其他因素。学校也将通过新生研讨课等形式，帮助学生更好地理解学科、专业，引导学生做出理性的选择。

此外，南开大学2024年还将实行四个“全放开”政策，即“放开选”“放开修”“放开转”“放开保”。

“放开选”指的是二次选拔全面放开，新生入校后可零门槛选择。南开大学设置近30个拔尖班、复合班、特色班等培养项目，统称“8+4+X”，即8个伯苓班（国家基础学科拔尖人才培养平台）、4个定制复合型人才班（授予两个学位）、X个新工科、新文科人才培养平台。

“除个别班级有特殊专业要求外，新生可根据个人兴趣和能力参加入校后的二次选拔。”金柏江介绍，二次选拔每年提供约1000个名额，选拔成功的学生占报名人数的33%。

“放开修”即学生可以跨专业选择全校课程，还可以通过微专业辅修学位。南开大学构建“主修—辅修—微专业”的交叉复合人才培养新模式。学生修满主修专业和辅修专业培养方案规定的应修学分，并符合毕业和授予学士学位条件的，可同时获得主修专业学位与辅修专业学位。

“放开转”即转专业全放开，转出零门槛。南开大学转专业实行“转出零门槛，转入有考核”制度。在基本修业年限内无转出人数比例及次数限制，符合教育部与学校关于转专业要求的学生均可申请。据统计，南开大学近年来每年约有260人转专业成功，成功率约70%。

“放开保”即跨专业保研全放开，本研转向不受限。除教育部有特殊规定的录取类型外，南开大学所有获得推荐免试资格的学生只要通过相关学校、学院的接收考核，就可以跨专业保送至心仪的学校、学科或专业，无任何专业范围限制。南开大学2024届推免生中，50%的学生实现了跨学校或跨专业学科的转换。

（记者 陈曦）

(责编：郝孟佳、李昉)

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