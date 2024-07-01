原标题：华南理工大学： 开设20个本研衔接培养特色班

无人机编队表演、大学生方程式赛车、“华南虎”机器人、学生创业项目“云鲤”奶茶……6月23日，在华南理工大学举行的2024年校园开放日暨本科招生咨询会上，各院系“秀”出的专业“绝活”，吸引了一大批考生和家长。

2024年，华南理工大学招生总规模是7000人，包括强基计划、综合评价、普通类、国家专项、高校专项等多个招生类型。

“我们按照19个专业类、31个专业、22个教学改革班进行招生。其中19个专业类由同一学院内相近专业组成，前期实施专业类培养，打牢基础拓宽口径，后期进行专业分流。”华南理工大学招生办公室主任赵红茹说。

目前，华南理工大学开设20个本研衔接培养的拔尖创新人才培养特色班，包括2个拔尖基地班、3个强基计划班、10个本研创新班、5个卓越班。其中拔尖基地班、强基计划班和本研创新班实行“3+1+X”本研衔接培养模式。这三种特色班的保研比例在80%左右，卓越班保研比例在50%左右。

“学校在关键领域有组织人才培养上先试先行，建设未来技术学院、国家卓越工程师学院等特色学院。”赵红茹介绍。

据了解，华南理工大学2024年继续开展“软件工程+工商管理”“金融学+计算机科学与技术”“自动化+数学与应用数学”等双学位试点项目，培养复合型高级专门人才。学生还可跨学院辅修专业（微专业）、辅修学士学位。目前约有15％的在校学生修读辅修专业、辅修学士学位。

“今年学校优化专业结构，新增智能海洋装备、软物质科学与工程、能源与动力工程（低碳与智慧能源试验班）、统计学、工业工程等5个招生专业，在交通运输类专业开设工科试验班（智能交通与运输）。”赵红茹介绍。

其中，软物质科学与工程专业是全国首设专业。该专业聚焦新材料、新能源、生命健康等领域需求。早在2016年，学校就成立了华南软物质科学与技术高等研究院，汇聚了一支年轻化、国际化、高水平的教学及科研团队。

智能海洋装备专业今年首次以智能海洋装备创新班的名称进行招生，采用本硕博贯通培养。工科试验班（智能交通与运输）培养具备交通大数据分析、智能交通管理与控制等专业知识的交通领域高端创新人才。

“我校普通类本科生在校期间有多次申请转专业机会；广州国际校区学生入学后在校期间有4次转专业机会，转换范围仅限于广州国际校区专业。”赵红茹说。

华南理工大学建有超过10000平方米的学生创新创业孵化基地，累计培育学生团队超480个，学生成功创办企业160余个，获得投资项目超90个，累计直接带动就业人数超100万人，为社会培养出一大批敢创新、会创造、能创业的“三创型”人才。2023届毕业生总体毕业去向落实率98.35%，位居全国高校前列。

“我们发挥粤港澳大湾区地缘优势和理工见长的学科优势，推动‘大湾区+行业产业+大学’协同育人，努力培育一批跨学科、宽视野、复合型、国际化思维的学生，为科教强国战略、粤港澳大湾区人才高地建设提供有力的支撑。”赵红茹说。

（记者 叶青）

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