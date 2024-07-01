原标题：四川大学：招生大类中不进行冷热专业搭配

“我校今年的招生总计划是9225人，相较于2023年有所增长。”近日，四川大学招生办公室副主任廖爱民在接受记者采访时表示，四川大学将招生计划的60%投向了西部地区。

廖爱民介绍，今年四川大学的招生政策有多个亮点。“今年我校实施大类招生、大类培养，与2023年的77个招生单元相比，今年缩减至41个招生单元，基本上每个学院设置一个招生单元，将同一学科或相近学科的数个专业合并为一个专业大类进行招生录取。”廖爱民说，学校招生大类中的专业相似度高，差异性小，不进行冷热专业的搭配，因此考生可以放心填报。

同时，今年四川大学对双学士学位培养项目进行了调整，从招生录取转变为新生进校后进行选拔，为学生提供更多选择攻读双学位的机会。另外，广播电视编导专业和美术学（理论研究）专业这两个艺术类专业，今年已转为普通类批次招生，考生无需提交省级艺术类统考成绩即可报考。

“今年是《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（通用版）》实施的第一年。我校积极响应政策变化，进一步优化院校专业组的设置。例如，我们将口腔医学和临床医学设立为一个专业组，鼓励各地考生积极填报该专业组。”廖爱民说。

谈到考生在报考过程中需注意的事项时，廖爱民表示：“要遵循冲稳保的原则。”由于四川大学专业安排是按照分数优先、遵循志愿的原则，他建议考生在填报专业志愿时，可以大胆填报前两个专业，接下来的四个专业要更加稳妥地填报。

廖爱民介绍，由于四川大学在不同地区的录取分数存在差异，因此考生需要关注近三年四川大学在考生所在省区市的提档线及其专业的位次排名，不同专业的最低录取分和位次有所不同。“我校已经在招生官网和‘川小招’微信服务号公布了历年各地区的录取分数及其对应位次，供广大考生参考借鉴。”他说。

目前，全国已有21个省区市实施新高考政策，投档录取模式与传统高考模式存在较大差异。廖爱民建议考生可以按照所在地区的志愿填报规则，结合“冲一冲、稳一稳、保一保”的基本原则，来填报四川大学招生专业或专业组。

此外，在录取过程中，如果进档考生分数相同，则根据语文、数学、外语三科的总成绩由高向低录取。如果三科总成绩相同，则依次按照语文、数学单科成绩进行排序录取。同时，四川大学认可各省（自治区、直辖市）教育主管部门按照教育部相关规定给予考生的政策性加分，但同一考生如符合多项加分条件，只能取其中最高的一项进行加分，且加分幅度不得超过20分。

（刘侠 记者 滕继濮）

(责编：郝孟佳、李昉)