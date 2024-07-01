原标题：培养更多应对海洋未来挑战的复合型人才

海洋是地球宜居的命脉，是维系人类生存与高质量发展的战略要地。认识海洋、经略海洋，建设海洋强国，特别需要依靠科技创新来引领发展。当下，海洋面临着全球气候变化及人类活动影响等带来的诸多全球性的新挑战，其深度、广度比以往人类面临的挑战都更大，亟须海洋科技创新予以赋能，以期实现海洋可持续发展。

海洋经济与新兴产业快速发展的今天，亟待培养更多能够应对海洋未来挑战的复合型高端人才。这些人才除了需要具备敏锐观察力、深邃思辨能力、优秀表达能力、团队协同攻关能力等基本能力外，还特别需要热爱海洋、敬畏自然，扎实掌握海洋科学基本知识，具备将涉海学科与现代技术交叉融通以实现创新的能力，也就是有效融合不同学科以进行“跨界”的能力。

过去传统的海洋领域人才培养体系，一定程度上造成了海洋科学、海洋技术、海洋工程“三张皮”相脱离的问题。历经几十年的发展，海洋科学正在进入集成整合、系统科学的新时期，海洋产业持续释放动能，海洋经济发展态势强劲。这些都要求我们用系统思维培养新时代的海洋科技创新人才，以满足“海洋+”“+海洋”新发展趋势对人才的迫切需求。

培育创新人才离不开创新土壤。为此，还需建设一个革新科研范式、跨界融汇优质创新资源的高能级科技创新平台，链接创新链与产业链，会聚、吸引、养成海洋领域高端人才及团队，并充分激发其科技创新活力。

总体而言，新时代开展海洋科学教育，既要加强涉海学科的交叉融通，也要深度融合海洋科学教育、海洋科技创新及产业发展。只有这样培养出的人才，才能既是具有质疑精神、创新意识、实践能力和科学人文素养的高素质创新型人才，又是能够满足市场需求、推动开展产学研用一体化的复合型应用人才。我坚信，只要全方位培育国家海洋事业的领军人才和骨干力量，我们就能在海洋新赛道上奋力竞逐！

（记者杨桐彤、任欢采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)