原标题：为发展绿色生产力夯实人才支撑

当前，在强国建设、民族复兴的新征程上，做好发展新质生产力这篇大文章尤为重要。习近平总书记强调，绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。

面对新一轮科技革命和产业变革，不断推动现代化产业体系建设，需要进一步促进绿色化转型与科技体系、产业体系深度融合。在这一过程中，亟须培养更多适应新质生产力发展需要、具备绿色化转型相关技能的人才，畅通教育、科技、人才的良性循环，为发展新质生产力和绿色生产力、推动经济社会环境可持续发展提供坚实的人才支撑。

提升劳动者绿色化转型相关技能素质

在发展新质生产力的进程中，培养更多具备绿色化转型相关技能的人才，需从教育层面入手，提升劳动者绿色化转型相关技能和素质，增强其就业能力和市场竞争力，满足企业和社会对绿色化转型相关技能人才的需求。

拓宽教育体系中绿色化转型相关技能人才的培养范围，意味着要涵盖从学前教育、初等教育、中等教育、高等教育到成人教育的各类学习者。当前，我国在职业教育领域正在推动绿色化转型相关技能的教育与培训，可进一步系统地将绿色化转型相关技能融入各个教育阶段，并通过课程改革、教师培训、教育资源配置等措施，确保绿色化转型相关技能的教育与培训在教育体系中有效落地与实施。比如，可设立专门的绿色发展课程模块，融入实际案例和实践环节，增强学生的实践能力和问题解决能力；加强对教师的绿色化转型相关技能的培训力度，使其能够高质效传授相关知识和技能。

当前，具备绿色化转型相关技能的人才缺口很大，可将具备绿色化转型相关技能的人才明确为高技能人才培养的重点领域，通过职业化、数字化等多种形式的人才培养计划和行动，逐步加大培养规模和力度。比如，在职业化方面，建立健全绿色职业标准体系，开展绿色职业资格认证，确保人才具备专业能力；在开放数字化方面，利用互联网和新兴技术，建立开放的绿色化转型相关技能学习平台，提供灵活便捷的学习资源和机会。

同时，还要提高具备绿色化转型相关技能人才的实践能力。建立绿色化转型相关技能培训基地和示范项目，通过实践培训提升技能水平。可在各地设立绿色发展示范区和联系点，提供实践的机会，增强相关人才实际操作能力。通过校企合作建立实习和培训基地，帮助更多学生提升技能、积累经验。

激励更多人才投身绿色科技创新

创新是提升新质生产力的重要基础。要加快发展方式绿色转型，引导创新主体加快绿色低碳科技创新和应用，以提高生产效率、减少资源消耗和环境污染，并带动产业升级和人力资源的绿色转型，进而促进经济高质量发展。

绿色化转型相关技能人才的需求和发展方向，应涵盖新能源技术、环境修复技术、资源循环利用技术等前沿领域。要积极推动开展绿色科技研究项目，为科研人员提供充足的科研经费和资源支持，激励他们在绿色科技领域开展深入研究。此外，要鼓励企业在绿色科技领域进行更多的研发投入，推动产学研合作，促进科技创新和应用的双向互动，确保绿色化转型相关技能人才不断涌现。

注重对绿色化转型相关技能人才创新意识的培养。加强对科研人员和企业研发团队的培训，提高其在绿色科技创新领域的能力。引进国际优秀科研人员，助力提升国内绿色科技创新水平。鼓励跨学科合作，推动不同领域的专家协同合作，培养具有创新精神和实际操作能力的绿色化转型相关技能人才，为绿色化转型中的复杂问题提供创新解决方案。

建立完善绿色化转型相关技能人才成长的激励机制。高校和科研机构可通过设立绿色化转型相关技能人才专项培养计划，提供奖学金、科研经费等支持，吸引优秀学生和科研人员积极投身绿色科技领域。企业可通过设立企业奖学金、提供实习岗位、参与课程设计等方式，支持高校按计划培养绿色化转型相关技能人才。对在绿色科技创新中取得突出成绩的科研人员和学生，当及时给予表彰和奖励，激励更多人才投身绿色科技创新。

多元主体共推人才培养

创新之道，唯在得人。实现人才的良性循环，需要多元主体参与，共同推动培养绿色化转型相关技能人才，满足社会对这类人才的需求，促进可持续发展。

重视发挥市场机制作用，鼓励企业主动参与绿色化转型相关技能认证标准的制定，确保其符合市场需求，并通过提供培训和认证，帮助员工提升绿色发展相关技能。政府部门可通过税收优惠、补贴和激励措施，鼓励企业与教育机构合作，有针对性地共同开发绿色化转型相关技能课程，促进技能与市场需求对接。

重视发挥社会组织的作用。社会组织可以发挥桥梁作用，连接政府、企业和教育机构，促进多方合作，共同推动人才培养工作。例如，绿色职业相关行业协会可以组织绿色化转型相关技能人才培训和研讨会，分享最佳实践经验和最新技术成果，增加全行业的绿色化转型相关技能人才的储备。这些培训和研讨会不仅可以涵盖最新的绿色技术和应用场景，还可以包括政策法规、市场需求和未来发展趋势等多方面的内容，为参与者提供全面的知识学习、技能提升和经验积累机会。

举办高品质竞赛和展示活动。举办绿色生产力和绿色化转型相关技能人才的专题竞赛和展示活动，激发社会公众特别是青少年的兴趣和参与热情，增加绿色化转型相关技能人才的青年储备力量。通过组织全国性的绿色化转型相关技能大赛，积极鼓励学生和青年参与，从而提高他们的技能水平。同时，通过举办绿色化转型相关技能展示活动，展示最新绿色技术和成果，激发全社会对绿色化转型相关技能的关注和重视。

（作者：莫 菲，系北京外国语大学国际组织学院国际法教研室主任； 姚金菊，系法学院教授）

(责编：李昉、郝孟佳)