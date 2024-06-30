人民网北京6月30日电 （记者李依环）29日，“劳动教育助力新质生产力发展”青年论坛在北京举办，来自全国各地的大、中、小学劳动教育专家、学者和行业代表等60余人通过线上或线下的方式参加研讨。

中国劳动关系学院党委书记、中国高等教育学会劳动教育专业委员会理事长刘向兵表示，在今后的劳动教育研究工作中，要凝聚各方人才，赋能劳动教育研究；要加强多方合作，服务相关部门决策参考；要夯实数据基础，提高智库报告的科学性。希望学校的劳动教育研究院积极发挥纽带桥梁作用，对内进行“有组织的科研”，对外不断开拓合作伙伴，共建共享发挥好咨询决策功能倍增力量。

会上，中国青少年研究中心研究员、北京青年研究会会长邓希泉，北京师范大学教育基本理论研究院副院长、中国劳动关系学院劳动教育学术委员会主任班建武分别围绕“推动新质生产力需要何种劳动素养与能力”“研究劳动教育需要厘清的三个关系”等主题进行分享。

聚焦青年学者如何更好开展劳动教育，中国劳动关系学院党委常委、副校长李珂谈到，一是在深化研究上，要继续加强劳动教育原理论的研究；二是在体系建构上，要积极探索具有中国特色的劳动教育模式；三是在课程建设上，要开发符合时代特征，满足学生需求的课程。

本次论坛由中国高等教育学会劳动教育专业委员会指导、中国劳动关系学院劳动教育学院（劳动教育研究院）主办。当天，来自深圳职业技术大学、北京科技大学、北京交通大学以及三江学院的团委负责人分享了开展劳动教育的实践经验。

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