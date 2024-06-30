人民网北京6月30日电 （记者李依环）29日至30日，为纪念北航中法工程师学院创建二十周年，北京航空航天大学在北京举办中法合作办学高质量发展论坛暨成果展。

记者了解到，2004年，在中法两国教育部门的支持下，北京航空航天大学与法国中央理工大学集团签约合办北航中法工程师学院，致力于培养具有“全球视野、系统思维、协同创新”能力，胜任世界多样性和快速变化挑战的工程领导领军人才。今年，该学院的第1000名毕业生已经通过学业答辩，顺利获得中国硕士和法国工程师的文凭。

论坛开幕式上，工业和信息化部国际合作司司长徐朝锋表示，面对当前新一轮科技革命和产业变革影响，中法合作办学面临新的机遇和挑战，要充分发挥中法工程师学院作为中法合作办学发展联盟牵头单位的示范作用，创新合作模式，强化教育与产业协同融合，深挖合作潜力，推动中法工业和信息领域向更高层次、更广领域、更新模式迈进，不断取得务实合作成果。

教育部国际司副司长孙明春表示，北航中法工程师学院是教育部批准的第一所中法合作办学机构。希望中法双方加强协作，互学互鉴，高标准、高水平开展合作办学，充分发挥合作办学的桥梁纽带作用，为更多中法青年教师和学生学者的交流互访提供机会、创造条件，吸收更多优秀国际学生来华学习，以教育促进民心相通，推动中法关系行稳致远。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏作题为《筑梦同行二十载，携手共绘新篇章 北航中法工程教育：回顾与展望》的主题报告。他表示，未来，北航将与法方合作伙伴携手前行，持续巩固深化对法合作，打造杭州国际合作新高地，力争三年内，将中法工程师学院的留学生比例提升到40%。

论坛上，中央理工大学集团主席索贝朗、法国国立应用科学学院鲁昂校长穆拉德·布哈法、法国国立应用科学学院里昂校长佛雷德里克·弗提亚都、西南交通大学副校长周仲荣、武汉理工大学副校长王发洲、南京审计大学副校长李乾文等专家、学者聚焦主题进行分享交流。

活动期间还举行了中法合作办学机构院长论坛，来自中国人民大学、上海交通大学、天津大学、北京化工大学、长安大学、电子科技大学等高校的中法合作办学机构围绕人才培养、科学研究、数字化转型等内容开展了讨论。

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