人民网北京6月30日电 （记者李昉）近日，山东大学第十五次党员代表大会在该校中心校区开幕。山东大学党委书记任友群作了题为《勇担使命 敢闯敢创 全面图强 为加快建设担当民族复兴大任的世界一流大学而团结奋斗》的报告。

报告指出，第十四次党代会以来，学校综合实力快速增强，人才培养能力显著提升，队伍建设奋起勃发，学科水平再攀新高，科学研究成果丰硕。同时，对照一流大学标准，学校工作还存在不足，需要高度重视，切实加以解决。

报告提出，建设世界一流大学将分两步走：到2035年、建校135周年前后，学校整体实力跻身世界一流大学行列，一批学科进入世界一流前列，若干学科达到世界顶尖水平；到本世纪中叶、建校150周年前后，学校整体实力进入世界一流大学前列，一批学科达到世界顶尖水平。

报告还提到，未来五年是建设世界一流大学的关键时期，主要目标是加快推进“以质图强”的系统性变革，加速实现“全面图强”的整体性跃升，高质量发展取得重大标志性成果，建成一批能够让国家首先想到山大的学科领域，拔尖创新人才自主培养能力显著增强，高层次人才、国家级重大平台翻番，学术核心竞争力与国际影响力大幅提升，学校整体实力接近世界一流大学水平。

据悉，按照大会日程安排，山东大学第十四届纪律检查委员会工作报告以书面形式提交大会审查，山东大学第十四届委员会关于党费收缴、使用和管理情况的报告以书面形式提交大会审议。

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