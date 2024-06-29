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“这个毕业季，校长有话说”系列报道——

北京中医药大学校长唐志书：金色年华 逐梦绽放

2024年06月29日13:44 | 来源：人民网-教育频道
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凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月29日电 （记者郝孟佳）近日，北京中医药大学2024年毕业典礼在良乡校区举行。北京中医药大学校长唐志书以《金色年华 逐梦绽放》为题发表讲话，庆祝3860名学子圆满完成学业，开启人生崭新篇章。

唐志书赠予学生们四把“金钥匙”：永葆“胸怀祖国、济世苍生”之初心，解锁理想之门；勇担“传承精华、守正创新”之使命，解锁事业之门；勇担“传承精华、守正创新”之使命，解锁事业之门；涵养“乐观豁达、志趣高雅”之品位，解锁幸福之门。

 唐志书表示，未来的路途，绝不是一帆风顺，常常风雨兼程。希望同学们不止步于困境、不沉沦于艰难，坚定“是金子总会发光”的信念，永葆“每临大事有静气”的沉稳、“不畏浮云遮望眼”的坚毅、“风物长宜放眼量”的气度，让金色年华在磨砺本领、铸就才干中熠熠生辉。

北京中医药大学校长唐志书发表讲话。学校供图

北京中医药大学校长唐志书发表讲话。学校供图

以下为北京中医药大学校长唐志书题为《金色年华 逐梦绽放》的讲话原文（节选）——

时维仲夏，杏林飘香。在喜迎新中国成立75周年之际，我们欢聚在大美良乡校区，隆重举行2024年毕业典礼，共同庆祝3860名学子圆满完成学业，开启人生崭新篇章。我代表全校师生员工，向同学们表示最热烈的祝贺！向悉心指导大家的老师、辛勤抚育你们的父母致以崇高的敬意！向一直以来关心和支持学校发展的各界朋友致以衷心的感谢！

两个月前的今天，我担任校长，深感使命光荣、责任重大。今天，是我第一次参加我们学校的毕业典礼，对我而言意义非凡，看到大家身穿北中医专属学位服，青春的脸庞洋溢着收获的喜悦，我感到十分骄傲与欣慰，心中更有万般牵挂与不舍。

回顾往昔，同学们与伟大时代同向同行。经历了世纪疫情的洗礼，见证了中医药在新冠疫情防控中的独特价值，砥砺了医者仁心、大医精诚的崇高品质，升华了敬佑生命、救死扶伤的坚定信念。经历了建党百年的辉煌时刻，见证了第一个百年奋斗目标的历史性实现，伟大建党精神始终激励你们怀揣初心、奋勇前行。经历了北京冬奥会冬残奥会的精彩瞬间，特别是“10秒”中医药体验馆大放异彩，让世界感知了中医之妙，向世界展示了中医之美。

回顾往昔，同学们用青春镌刻奋斗足迹。与经典古籍深情对话，在字里行间探寻先贤智慧；与奥妙中药亲密为伴，细心研究性味归经、配伍禁忌；舍弃寒暑假宝贵时光，一心只为临床跟诊、规培实习；潜心于科研探索，不惧实验百转千回；驰骋于体育场上，尽情挥洒青春的汗水；燕地湖畔纵情歌唱，动人的音符书写青春的记忆；积极投身社会实践，用实际行动践行医学生誓言。

同学们，中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。数年前你们从祖国各地和五洲四海走来，成为一名“北中医人”，开启了追梦杏林的求学生涯，矢志探究中医药学真谛。今日学成，即将离别校园之际，我要赠予你们四把“金钥匙”，解锁成就梦想之门，让金色年华在中国式现代化建设中逐梦绽放。

赠予你们第一把“金钥匙”——永葆“胸怀祖国、济世苍生”之初心，解锁理想之门。同学们，你们志存高远、不负韶华，怀着悬壶济世的“杏林梦”，带着对中医药事业的热爱，来到了北中医，播下了“胸怀祖国、济世苍生”的初心。党的二十大报告对“推进健康中国”作出部署，专门强调“促进中医药传承创新发展”。这是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。你们生逢盛世，重任在肩。选择中医药事业，上承中华文明之要义，下启人民健康之所需，这是历史和时代赋予中医药人的重任。离开母校，你们奔赴的岗位虽有不同，但都能找到服务教育强国、健康中国战略的结合点，希望你们初心永恒、坚如磐石，胸怀国之大者，始终与时代同步、与国家同行，矢志不渝投身中医药事业，肩负起构建人类卫生健康共同体的历史使命，让青春的正能量在强国建设宏伟征程中充分迸发，让金色年华在民族复兴伟大征程中熠熠生辉。

赠予你们第二把“金钥匙”——勇担“传承精华、守正创新”之使命，解锁事业之门。中医药经典理论是几千年医学实践的结晶，是中医药学的根基和灵魂，更是你们成长路上伴随一生的知识源泉和智慧来源。要坚持终身学习经典，不断探究其深邃奥义，传承其宝贵精华，将经典中的智慧内化于心、外化于行。流水不腐，户枢不蠹；海纳百川，有容乃大。仅仅传承并不足以使中医药在新时代大放异彩。面对世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，特别是人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现，正在深刻改变科学研究范式，深刻影响现代医学发展和社会变革。作为新一代中医药事业的实践者、传承者、见证者，必须紧跟时代步伐，运用现代科学技术赋能中医药，促进中医药理论与实践科学发展，“说明白”“讲清楚”中医药的作用机制和治疗原理，让中医药学充分释放生命智慧和多维价值，助力推动中医药标准化、现代化、智能化、国际化、生活化，跑出中医药振兴发展的加速度，让金色年华在中医药传承创新发展中熠熠生辉。

赠予你们第三把“金钥匙”——磨砺“躬身一线、坚毅进取”之意志，解锁成功之门。同学们，中医药学不仅是一门理论丰富的学科，更是一门实践性极强的学科。从辨识药材的真伪优劣，到精准把握药物配伍的奥秘；从诊断病情的细致入微，到治疗方案的精心制定，每一个环节都需要丰富的实践经验。“不临深溪，不知地之厚”，古往今来，凡大医者，都是在服务基层黎民百姓的磨炼和实践中成长起来的。希望你们跳出“舒适区”，勇于到艰苦地区实践，主动到基层社区淬炼，在成功中积累经验，在失败中吸取教训，在社会的“大熔炉”里经风雨、见世面、增才干、长本领，磨砺自己的“金刚钻”，打下干大事、成大医的坚实基础。追寻中医药事业，更是一场漫长而艰难的跋涉，有时甚至会面临孤芳自赏、知音难觅的寂寥。孙思邈倾其一生著成《千金要方》，李时珍历尽艰辛写出《本草纲目》。女科学家屠呦呦荣获诺贝尔奖时，已经85岁高龄。这些崎岖与坎坷，铸就了中医药人的坚韧与毅力，激励着中医药人在风雨中砥砺前行，于岁月中绽放光华。即将告别校园的你们，如同旭日东升，满载着青春的朝气和无限的活力，最需要的是岁月的沉淀和风霜的洗礼。未来的路途，绝不是一帆风顺，常常风雨兼程。希望同学们不止步于困境、不沉沦于艰难，坚定“是金子总会发光”的信念，永葆“每临大事有静气”的沉稳、“不畏浮云遮望眼”的坚毅、“风物长宜放眼量”的气度，让金色年华在磨砺本领、铸就才干中熠熠生辉。

赠予你们第四把“金钥匙”——涵养“乐观豁达、志趣高雅”之品位，解锁幸福之门。人生之旅，既似长河浩渺，又若晨曦短暂，宛如一幅绚丽多彩的画卷，铺展着无尽的可能与考验。随着岁月的流转，学生身份将如同渐退的潮水，职业生涯将如同崭新的航船，即将扬帆起航。工作将成为未来生活的重心，占据每天的时间与精力。在奋力追求事业的道路上，我也希望同学们用心规划属于自己的精彩人生，如同雕琢一件艺术品，细致入微，乐观豁达，尽善尽美。同时，要拥抱家庭的温馨港湾，感受亲情带来的温暖与力量。记得时刻保持身心的健康与活力，奠定追求梦想的长久基石。精心培养高雅的志趣与爱好，滋养升华美好的心灵。始终坚守高尚医德医风，将为人民谋健康作为医者的毕生追求。常怀一颗感恩之心，汇聚前行道路上的不竭动力，让金色年华在书写精彩人生画卷中熠熠生辉。

同学们，在全校师生员工的共同耕耘与拼搏下，大美良乡校园已成为北中医人的圆梦之“园”。再过两年，母校将迎来七十华诞，到时候崭新的图书馆、体育馆将精美呈现，同学们记得再回母校，在图书馆里看看书，在体育馆里打打球，共襄母校发展盛举。

同学们，无论你们身处何方，母校永远是你们坚强的后盾，北中医永远是你们温暖的家！海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。同学们，展翅翱翔吧！请一定带好这四把“金钥匙”，心怀家国、足踏山海、披坚执锐，终将点石成金。我衷心祝愿各位毕业生前程似锦，未来可期，让金色年华在中国式现代化建设中逐梦绽放！

(责编：李昉、熊旭)

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