2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

首都经济贸易大学创建于1956年，是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校68年来，学校秉承“崇德尚能，经世济民”的校训精神，坚持内涵、特色、差异化发展道路，发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势，法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

首都经济贸易大学：2024年学校设置44个招生专业（类），52个招生专业（方向），包含5个大类招生专业。招生计划总数为2774人，在京招生计划1995人，计划占比为72%，其中，提前批双培计划86人，地方专项计划58人，普通批1851人。京外计划688人，其他类型计划91人。

学校2024年在京设置了7个院校专业组，其中4个不限选考科目分组，1个选考物理分组，1个选考物理+化学分组，1个中外合作办学专业分组。不限选考科目的专业（类）有29个，计划占比为73%，限选物理的专业有8个，计划占比为12%，限选物理+化学的专业有7个，计划占比为15%。

2024年学校新增3个专业：数字经济、金融科技、供应链管理，选考科目均为限选物理。这3个专业是在数字中国建设背景下，为适应新时代中国现代化经济体系建设和数字化时代发展需求而布局设立的，发展前景良好，人才需求量大，是非常有潜力的专业，喜欢挑战新事物、新领域的学生可以选择报考。

今年起，学校计算机科学与技术、数据科学与大数据技术（信息技术）、数学与应用数学（金融方向）、统计学、数据科学与大数据技术、安全工程（注安师）、统计学（中外合作办学）等7个专业选考科目改为限选物理+化学；金融工程选考科目改为限选物理。学校2024年设立工商管理（数智管理实验班）、经济学（实验班）、会计学（数智化国际会计卓越班）、人力资源管理（实验班）、财政学（实验班）、法学（数字法治卓越班）、金融学（国际金融英文班），7个特色班按专业进入招生目录，学生需要填报志愿报考。

人民网：学校有哪些特色专业？人才培养模式如何？

首都经济贸易大学：学校拥有国家级一流本科专业建设点25个，其中经管类专业占到80%以上，国家级一流专业学生覆盖率在80%以上。北京市一流本科专业建设点14个，算上国家级和北京市的，学校招生专业有90%都是一流专业，学生覆盖率超过90%。

在人才培养方面，首经贸面向创新型、复合型、应用型、国际化开展分类人才培养，在原有实验班、卓越班、国际班的基础上进行了迭代升级，2024年设置了4个实验班、2个卓越班、1个国际班。

特色班迭代升级主要体现于以下几方面：7个特色班一班一方案，各具特色，各有侧重；特色班充分体现了数智化培养特色，强调了数智思维、数智能力的培养，开设了数字化相关课程；实行全员导师制：双导师制或一对一导师制；强化协同培养，例如，产教研全方位培养、开展课外实践、开设实训课程、多元实习、国际交流等；实行研究生推免指标倾斜，推免比例高于全校平均比例。

人民网：考生报考时需要注意什么？您对考生填报志愿有什么建议？

首都经济贸易大学：在出分前，考生和家长要着手准备报志愿的事情。先做一些准备工作：明确家长和孩子想学的专业，了解这些专业学什么，未来就业或深造的方向是什么；根据估分先划定想学专业所在学校的范围，这个范围要大一些，冲稳保的学校都要划定；认真研读划定学校的招生章程，了解学校的招生政策，不同学校招生政策不同。例如，我校有部分专业是色盲或者色盲色弱限报的，单科成绩方面，我校中外合作办学项目统计学专业录取考生的外语单科高考成绩不得低于满分的70%。外国语言文学类只招英语考生等。

分数出来后，首先剔除掉分数不匹配的，或者分数虽然能达到学校最低提档线但专业不能接受的学校，下一步进行细致的填报。

院校专业组是考生填报志愿和录取投档的基本单位，北京提前批B段可以填报20个志愿，我校“双培计划”和“农村专项计划”在本段填报。北京普通批每个考生可以填报30个院校专业组，每个院校专业组又可以选择1-6个专业（方向）还有一个“是否服从专业组内调剂”。在此提醒考生在普通批填报志愿的时候一定要注意勾选服从组内专业调剂的选项，避免掉档风险。

从专业选择来看，同学们一是要考虑自己的选科情况，学校大部分专业是不限选考科目的，有利于大家选择；二是要考虑个人兴趣和未来职业规划填报专业。最后还要考虑分数排名。

在组内专业较多的情况下，要注意拉开填报专业的梯度，按照冲稳保的填报策略科学合理选报专业。如果考生喜欢的专业分属学校不同的专业组，可以报考两个或者更多院校专业组志愿，增加被录取的机会。

人民网：请介绍一下转专业政策。

首都经济贸易大学：学校实施转专业和主辅修政策，在第二学期、第四学期提出转专业申请，转出不设门槛，转入需符合转入学院要求，并通过转入学院的考核。第二学期成功转专业的学生可以直接进入大二学习。第二学期未能转成功的学生，第四学期还可以提出转专业申请，但如果转成功，需要到新专业重新读大二。学生还可以选择专业辅修。主修、辅修达到学位授予条件，可同时获得主修、辅修学位。

(责编：李依环、熊旭)