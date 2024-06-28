“家是最小国，国是千万家。”6月8日下午，由中国社会科学院大学学子原创的舞台剧《家书》在中国人民革命军事博物馆进行首演，现场座无虚席，青年学子真挚的表演将观众带回那个革命战争年代，为革命烈士“舍小家，为大家”的奉献精神所感动，现场有不少观众潸然泪下。

据介绍，《家书》是中国社科大学生自编、自导、自演的红色校园舞台剧，该剧以革命烈士冷少农写给母亲的一封家书为背景，通过现代与百年前两条线的交错，讲述了青年学生方绍闻在寻找“冷少农”中逐步了解其一生的革命经历，刻画了以冷少农为代表的先烈们于乱世中投身革命的故事。经过三年打磨，三代演员接力传承，从校园到冷少农的家乡贵州瓮安，再到中国人民革命军事博物馆，红色的火种在一场场演出中传递。而《家书》演出作为一种艺术形式，已经成为传承红色基因、弘扬革命精神的重要载体，对青年学生的思想教育和价值引领发挥了重要积极作用。

当天，学校还组织学校学生们到中国人民革命军事博物馆参观。学生们通过近距离观看各种珍贵的文物实物、照片、视频短片和历史景观重现等，深入了解我国的军事历史的发展脉络，感受不同时期的军事文化特点，增强国家意识和民族自豪感。

此次活动不仅让学生们在历史与现实的交汇中感受到了革命精神的力量，更在他们心中播下了爱国奉献的种子。“行走的思政课”让学生们更加直观地认识到个人与国家、民族的紧密联系，以及作为新时代青年所肩负的责任与使命。

此次活动让社科大的同学们受益匪浅，不仅增长了理论知识，更激发了内心深处的情感共鸣。未来，将以革命先辈为榜样，不忘初心，牢记使命，厚植家国情怀，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春力量。

来源：中国社会科学院大学

(责编：郝孟佳、孙竞)